Zašto se u Hrvatskoj stvara moralna panika? Ovo su istine i laži o kartama seksalicama...

Kartice seksalice jedan su od najspominjanijih pojmova ovih dana zahvaljujući panici koju je podignuo dio medija, a potom i zastupnik Mosta Nikola Grmoja. Na konferenciji “Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu” 9. rujna u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, predstavljena su dva projekta.

Jedan vodi Grad Zagreb i riječ je o uvođenju izvannastavne aktivnosti Zdravstveni odgoj u zagrebačke osnovne škole. Drugi je projekt organizacija CESI i Status M, a koji se tiče njihove kampanje za uvođenje “cjelovite seksualne edukacije u škole Grada Zagreba”, na kojoj rade još od 2023. U sklopu te kampanje predstavljene su i “Karte seksalice”, namijenjene isključivo punoljetnim osobama, te nisu za korištenje ni u kakvom obliku u školama. No do javnosti su došle drukčije informacije.

- Karte seksalice nisu pale s neba, izradila ih je udruga Status M, koja redovito dobiva novac od Grada Zagreba, a za projekt uvođenja seksualnog odgoja, zajedno uz CESI, dobili su više od 10.000 eura. Ako te karte nisu bile namijenjene djeci, kome su namijenjene - pitao je Grmoja neki dan.

S obzirom na to da je uzbunio dio javnosti nejasnim, pa i netočnim informacijama, donosimo odgovore na njegova, ali i pitanja koja o cijeloj priči imaju i drugi.

ISTINA

Zdravstveni odgoj je nova izvannastavna aktivnost koja se, prema planu Grada Zagreba, treba od iduće školske godine početi provoditi u dijelu osnovnih škola kao pilot-projekt. Tek je osnovano povjerenstvo koje će izraditi kurikulum, bavit će se temama mentalnog i fizičkog zdravlja, pa i spolnosti, kao i prevencijom ovisnosti. Roditelji će odlučivati žele li da im djeca pohađaju tu neobaveznu aktivnost.

LAŽ

Nikakve “karte seksalice” neće biti ponuđen djeci u sklopu tog predmeta, niti bilo kojeg drugog. "Karte seksalice" koje spominje Grmoja dio su kampanje organizacija CESI i Status M, osmišljene od strane mladih volontera i volonterki uz stručno vodstvo, namijenjene mladima u dobi od 18 do 30 godina. Cilj je potaknuti refleksiju i razmjenu mišljenja o temama koje su mladima relevantne.

ISTINA

Kurikul za zdravstveni odgoj radit će se prema onome koji se već dvije godine provodi u školama u Rijeci, a na kojem je radio cijeli niz stručnjaka pedagoške, medicinske i psihološke struke. Učenici petih i šestih razreda, primjerice, učit će o pubertetu, prihvaćanju sebe i svog tijela te međusobnim odnosima. Posebno će se obrađivati problem ovisnosti, jer istraživanja pokazuju kako djeca u Hrvatskoj svoju prvu cigaretu i piće konzumiraju već s 13 godina.

Kurikul zdravstvenog odgoja koji se provodi u Rijeci pogledajte OVDJE.

LAŽ

Marin Miletić (Most) tvrdi da je zdravstveni odgoj u riječkim školama propao. To nije istina. Od ove godine uveden je u sve osnovne škole. Lani ga je u pilot-projektu pohađalo stotinjak učenika.

ISTINA

Organizacije CESI i Status M već dvije godine provode kampanju za uvođenje seksualnog odgoja u škole. Kampanja je dijelom financirana iz gradskog proračuna. Cilj kampanje je da se mladima (ne djeci) osigura stručna i sigurna edukacija o seksu i spolnosti jer sva istraživanja pokazuju kako mladi u Hrvatskoj žele više edukacije o tim temama. No taj program ne ulazi u škole.