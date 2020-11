Mladić (19) bez vozačke bježao od policije, sletio je u kanal...

Dolaskom do blagog zavoja, uslijed neprilagođene brzine, izgubio je nadzor nad vozilom, sletio u kanal i udario u betonsku propusnu cijev nakon čega se vozilo prevrnulo na krov

<p>Policija je podnijela optužni prijedlog protiv 19-godišnjaka, koji je u četvrtak bez položenog vozačkog ispita, vozio neregistrirani automobil i nakon bijega od policije sletio u kanal.</p><p>Nesreća se dogodila oko 19,25 sati u mjestu Gređani, nedaleko Topuskog nakon što je policija prilikom rutinske kontrole prometa pokušala zaustaviti 19-godišnjaka. No, on se nije obazirao na svjetlosne i zvučne signale, već je nastavio i ubrzao kretanje.</p><p>Dolaskom do blagog zavoja, uslijed neprilagođene brzine, izgubio je nadzor nad vozilom, sletio u kanal i udario u betonsku propusnu cijev nakon čega se vozilo prevrnulo na krov. </p><p>Izvršenim provjerama je utvrđeno kako je upravljao neregistriranim vozilom, bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 0,15 promila.</p><p>U ovoj prometnoj nesreći vozač te 17-godišnji i 14-godišnji suputnik lakše su ozlijeđeni i pomoć im je pružena u sisačkoj Općoj bolnici. Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.</p>