Mladić (19) nožem ranio ženu i muškarca ispred Kuke, završio u zatvoru s pet kaznenih prijava

Splitska policija završila je kriminalističko istraživanje i kazneno prijavila 19-godišnjaka koji je u utorak oko 6 sati ispred kluba Kuka u samom središtu Splita nožem ranila dvije osobe, 29-godišnjeg muškarca i 37-godišnju ženu.

Do napete situacije između aktera ove priče došlo je u samom klubu, no zaštitar ih je, prepoznavši moguću nevolju, izbacio van. Tu je došlo do tučnjave koja je kulminirala kada je 19-godišnjak izvadio nož kojim je zadao ubodnu ranu 29-godišnjaku, dok je 37-godišnjakinji nanio reznu ozljedu po ruci.

Nakon pružene liječničke pomoći u bolnici ozlijeđenima je utvrđena lakša tjelesna ozljeda. Prilikom postupanja policijskih službenika na mjestu događaja i kod uhićenja osumnjičeni je uputio prijetnje smrću dvojici policijskih službenika i jednoj policijskoj službenici.

Kazneno je prijavljen za nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju, tjelesne ozljede i Po dovršenom kriminalističkom istraživanju uz kaznenu prijavu za kaznena djela i tri kaznena djela prijetnje. Osumnjičeni 19-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.