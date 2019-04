Mladić (19) pucao po ljudima u sinagogi: 'To je bilo iz mržnje'

U pucnjavi na vjernike u sinagogi blizu San Diega, u Sjedinjenim Državama, jedna je žena ubijena, još četvero ljudi ozlijeđeno, a predsjednik Trump je putem društvene mreže uputio "iskrenu sućut" obiteljima žrtava, javljaju svjetske agencije.

Napadač koji je zapucao na vjernike u sinagogi u Powayju, sjeverno od San Diega, na jugu Kalifornije, je 19-godišnji bijelac, objavila je Ansa.

