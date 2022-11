Mladić (20) došao iz inozemstva na poziv policije, odmah su ga uhitili zbog dječje pornografije

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici izvijestilo je kako je 4. studenoga 2022., nakon ispitivanja 20-godišnjeg hrvatskog državljanina otvorilo istragu protiv njega zbog sumnje da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, upoznavanja djece s pornografijom te spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina.

Riječ je o teškim kaznenim djelima na štetu djeteta mlađeg od 15 godina, koja je, sumnja se, 20-godišnjak počinio tijekom studenog 2021. godine, putem društvene mreže. Neslužbeno doznajemo da je riječ o djevojčici mlađoj od 15 godina.

Istoga dana ŽDO u Velikoj Gorici predložilo je sutkinji istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici da mu se odredi istražni zatvor po tri zakonske osnove, kako ne bi pobjegao, kako ne bi ometao kazneni postupak utjecajem na svjedoka te kako ne bi ponovio djelo.

Sutkinja istrage to je odbila te mu je odredila mjere opreza, zabrane pristupa i uspostavljanja bilo kakve veze, direktne ili indirektne sa žrtvom.

Naime, riječ je o mlađem punoljetniku, koji se, kako doznajemo, školuje u inozemstvu gdje ima boravište, no prebivalište mu je u Hrvatskoj. Također, na poziv nadležne policijske postaje da dođe dati iskaz u predmetu za koji ga se tereti uredno se odazvao, nakon čega su ga uhitili i predali pritvorskom nadzorniku. Također, iako je, kako neslužbeno doznajemo, riječ o specijalnom povratniku, koji ima više postupaka za slična kaznena djela na više sudova, on dosad nije kazneno ni prekršajno osuđivan. Kako se ne bi prejudicirao tijek tih postupaka u kojima tek treba dokazati optužbe koje mu se stavljaju na teret sutkinja istrage smatrala je da nema osnova za određivanje istražnog zatvora ni po toj osnovi.

Tužiteljstvo se na rješenje žalilo smatrajući da ipak postoje elementi za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, no izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici to je odbilo i potvrdilo odluku sutkinje istrage čime je ona postala pravomoćna.

Inače, za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju za koje se tereti 20-godišnjaka zapriječena je kazna od tri do dvanaest godina, za upoznavanje djece s pornografijom kazna je od šest mjeseci do pet godina, a za spolnu zlouporabu djeteta od tri do petnaest godina.

