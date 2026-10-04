Mladić (25) poginuo kod Kutine, motociklom se zabio u ogradu

Sisačko-moslavačka policija izvijestila je kako je u subotu oko 20.10 sati, u Repušnici na kutinskom području, došlo do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

- Do nesreće je došlo kada je 25-godišnjak upravljao motociklom kutinskih registracija te je uslijed neprilagođene brzine, sletio van kolnika i udario u dvorišnu ogradu. Nakon udara vozač je pao s motocikla, dok je motocikl nastavio kliziti kolnikom, prešao na suprotnu prometnu traku i udario u automobil kojim je upravljao 59-godišnjak - rekla je policija.

Dodaju da je na mjestu motociklist smrtno stradao, a tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.

- U svezi ove prometne nesreće policija će nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku dostaviti izvješće - zaključila je policija.