Mladić glumio svećenika, ljude je i ispovijedao: 'Sad se kajem!'

Prvi put sam u Šurkovcu na hodočašću vidio fra Ivu Pavića kako polaže ruke na vjernike i oduševio se. Još kao dijete sam osjetio poziv i nakon svega želim stvarno postati svećenikom. Ne znam zašto sam tad obukao habit, prije tih četiri ili pet godina. Upustio sam se u službu i avanturu, započinje priču mladić, koji je godinama glumio svećenika.

On pak naglašava kako se nikada nije predstavljao kao svećenik, nego su to činili drugi.

- Znali su da sam mlad i rekao sam im da sam se rano zaredio, ali nisu ništa provjeravali. Nikad sam nisam vodio misu, nego uvijek koncelebrirao. No zbog stresa oko svega zdravstveno stanje mi se pogoršalo, imam problema sa srcem, pa sam prestao lani u travnju - tvrdi mladić. Rodom je iz Dalmacije.

Njegova priča se zakotrljala nakon što je na zatvorenoj Facebook grupi nekoliko vjernika raskrinkalo pravi identitet na prvu ruku simpatično-ljepuškastog mladića.

- Da, to sam stvarno ja - potvrdio nam je nakon što smo ga prvi puta kontaktirali. Prilično mirnim i dubokim, muževnim glasom rekao je kako već godinama sve o njemu znaju u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

- Razne optužbe na moj račun stoje. Razgovarao sam s vikarom u Splitsko–makarskoj nadbiskupiji i dogovorili smo se da ću o svemu šutjeti jer sam svojim ponašanjem nanio štetu Crkvi i svećenicima - dodaje.

Roditelji nisu imali pojma o njegovim aktivnostima. Govorio bi im, prepričao je, da ide na duhovnu obnovu ili hodočašće, pa nisu puno pitali. Vjerovali su mu.

No tko ga je pogurao da ušeta u svećeničke vode, kako mu je polazilo za rukom da stoji na oltaru i vodi misu, nije želio odgovoriti.

No da ga svećenički krugovi dobro poznaju potvrdio nam je fra Ivo Pavić iz Šurkovca.

- Ja sam mu zabranio dolazak u župu. Njegov župnik i biskup znali su za njega da manipulira ljudima. Od gvardijana splitske župe ukrao je dva habita. On je prevarant, a vjernici su nasjeli na njegovu priču i predstavu - kratko je odgovorio karizmatik.

U matičnoj župi lažnog dušobrižnika, nitko se nije javljao na telefon no uspjeli smo dobiti župnika u župi u kojoj maloljetnik stanuje: - Maloljetan je i ne želim ništa komentirati. Dogovorilo smo se da sve ide preko nadbiskupije, pa pitajte njih. Poznajem njega i obitelj, ne mogu komentirati - kratko je rekao taj župnik.

Javile su nam se i dvije žene sa splitskog područja koje su nasjele na njegovu priču.

- Prijateljica i ja smo vodile hodočašća u Trst. Javio mi se na mobitel i interesirao o tome, ali je rekao da ne može na putovanje. Predstavio se kao fratar, rekao je da je svećenik. Čuli smo se i nakon toga više puta. Pozvao nas je u svoj stan na misu pa sam išla s prijateljicom. On je vodio misu, a ondje je bilo više ljudi. U stanu je uredio kapelicu te je imao sve svećeničke halje, kalež, hostije, sve kao i u crkvi. Dala sam mu i novac u više navrata. Nada mnom je provodio molitve otklinjanja i polagao ruke. Kad sam to ispričala drugim karizmaticima, rekli su mi da to nije od Boga i da se klonim tog mladića – priča jedna od njih. Ima 30 godina, a njezina prijateljica 31.

- Na prvu mi se činio premladim, ali mislila sam da nitko ne bi bio toliko lud da izmisli da je svećenik. Misu je vodio i na latinskom i na talijanskom te je u svemu bio vrlo uvjerljiv. Čak je vodio i egzorcizme. I ja sam mu davala novac, dala sam mu 200 kuna za misu zadušnicu za pokojnog oca. Čak me i ispovjedio. Sad kad se sjetim, sve mi je to presmiješno, ali voljela bih da se sve sazna kako više ne bi mogao varati ljude – objasnila je druga.

Istaknula je kako je u stanu na toj misi bilo više žena, od kojih je jedna tvrdila da ju je dječak izliječio polaganjem ruku. Prije više od godinu dana shvatile su da je ipak riječ o čovjeku koji nikad nije bio svećenik te su se udaljile od njega i prekinule kontakt.

- Pokajao sam se oko svega, u razgovoru u crkvi dobio sam i pokoru i više to ne radim. Čak sam koncelebrirao svetu misu u Trstu i nitko nije posumnjao. Novac nikad od nikoga nisam tražio, a druga je stvar ako mi ga je netko dao samoinicijativno. Sad smatram da sam zbog lažnog predstavljanja te sve ljude prevario, a tad na to nisam tako gledao – objašnjava dalje dodajući kako nije nastupao iz zle namjere niti je htio kome nanijeti štetu.

Navodno se često družio i s fra Rosariom Palićem, hrvatskim svećenikom egzorcistom u Trstu. On zasad nije odgovarao na naše pozive. Mladić tvrdi kako je sve isplivalo u javnost zbog osvete ljudi koji nisu podržavali svećenike s kojima se družio, a stoji kod toga da detalje neće iznositi jer se tako dogovorio s crkvenim vlastima. Dodatno je ustvrdio kako je više ljudi prijavilo policiji da su im objavama fotografija u spomenutoj grupi na Facebooku u kojoj ga optužuju za prevaru narušena prava, a da će im se i on obratiti.

- U svezi vašeg upita, obavještavamo Vas da nismo zaprimili takve dojave. S poštovanjem, Policijska uprava splitsko-dalmatinska - napisali su. Facebook stranicu na kojoj su vjernici objavljivali fotografije i iskustva s navodnim svećenikom arhivirali su u srijedu.

- O konkretnom slučaju ne možemo govoriti, jer nemamo nikakvih saznanja o njemu, a i takvi su slučajevi u nadležnosti pojedinih biskupija. Svako takvo ponašanje je svakako za osudu i podliježe kaznenim odredbama Zakonika kanonskoga prava, a naravno da je lažno predstavljanje sankcionirano i civilnim zakonodavstvom - napisao je u srijedu predstojnik Tiskovnog ureda HBK Zvonimir Ancić.

