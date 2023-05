Mladić iz BiH prijeti pokoljem kao u Beogradu: 'Kunem vam se, bit će nezapamćeni masakr'

Mladić A.Z. iz Bihaća objavio je jezivu poruku na Instagramu gdje je poručio da ga je masakr u školi u Beogradu inspirirao da učini sličnu stvar i u Bihaću, javlja Avaz.

- Onaj dječak što je ubio osmero djece je za mene kralj! Ovakvo nešto i ja spremam već duže vrijeme za ekonomsku školu u Bihaću. Bit će nezapamćen masakr u Bihaću, to vam se kunem životom! Kad ste me znali svi osuđivati i izbjegavati zbog toga će biti teror! - napisao je.

Nakon prijetnje je stigla i reakcija škole o njoj. Poručili su kako se radi o bivšem učeniku te da nema potrebe za panikom jer su sve službe obaviještene i reagirale su na vrijeme.

- Imamo informaciju. To je čovjek koji je poznat nama u policiji. Ne znamo je li ga tko prijavio. Mi smo to vidjeli na društvenim mrežama i mi to po službenoj dužnosti provjeravamo - poručili su iz policije.

