'Mladić iz Zadra skrivio je smrt moje kćerke, ali netko ga štiti'

Vrlo lako je dokazati da ja i kći nismo ronili 300 metara od obale, tvrdi Dieter Heinz, koji je nedavno u nesreći kod Malinske izgubio kći Verenu (20). Gliser ju je udario dok je ronila skupa s ocem iako su, tvrdi Dieter, bovom vidljivo označili mjesto zarona. Već ranije je za Kronen Zeitung rekao kako se nesreća dogodila otprilike 100 metara od obale i da gliser nije smio biti tu.

- Kada sam zaronio po nju, odrezao sam si ronilačke tenisice i dio odjeće jer je i mene boljelo od udaraca. Također, odbacio sam dva kilograma težak uteg za ronjenje. On je potonuo točno na mjestu udara. Policijski ronioci mogli bi, dakle, po tom utegu odrediti točnu lokaciju na kojoj se nesreća dogodila. Nadam se da će to i učiniti, osim ako ne žele štititi mladića i svu krivnju za nesreću svaliti na nas, a mi nismo učinili baš ništa pogrešno - rekao je Heinz za Jutarnji list i dodao kako je nesreću skrivio mladić iz Zadra, no da strahuje da ga štite vlasti.

Obitelj još nije preuzela Verenino tijelo.

Foto: Privatni album

Heinz je odmah nakon nesreće bio ogorčen operacijom spašavanja.

- To je bilo kao u zemlji trećeg svijeta. Čekanje na dolazak hitne pomoći izgledao je kao vječnost, u bolnici nitko nije govorio ni njemački ni engleski osim glavnog liječnika koji mi je priopćio tužnu vijest da mi je kći preminula - rekao je otac prošlog vikenda za Kronen Zeitung.

- Moja kći je naučila roniti prije nego plivati. Bila je jako vješta u ronjenju jer smo svake godine po nekoliko mjeseci provodili na moru. Tog dana ronili smo zajedno. Ali kad smo ugledali brod u svojoj neposrednoj blizini, nismo mogli procijeniti u kojem će smjeru krenuti i nismo mogli reagirati - rekao je Austrijanac.