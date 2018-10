Mladić izbo susjede: Majka i kći mrtve, a otac teško ozlijeđen...

Jack Ralph (28) iz Kenta optužen je za dvostruko ubojstvo Sharon Harris (55), njezine majke Margaret (78) i pokušaj ubojstva njezina oca Davida (76) u selu Hadlow kod Kenta, prenosi britanski Daily Mail.

Obitelj Harris navodno je u svađi s Ralphom zbog prilaza u dvorište. Svjedoci tvrde kako je David pokušao smiriti svađu Ralpha i djevojke ispred njihove kuće nakon čega je Ralph otrčao za starcem u kuću, nasmrt izbo majku i kćer i ozlijedio oca.

Margaret i Sharon proglašene su mrtvima na licu mjesta, a David je prevezen helikopterom u London u bolnicu gdje je potvrđeno kako je u stabilnom stanju.

Ralph je trenutno u pritvoru, a sudsko saslušanje bi se trebalo održati danas, 1. listopada pred sudom Medway virtualnim putem.

Here's what happened when a double murder suspect appeared in court https://t.co/DVBgfcHEYX