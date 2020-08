Mladić je naletio na smrtonosnu zamku: Žica mu odrubila glavu

I dok policija istražuje okolnosti njegova stradavanja, cijelo mjesto bruji da je mladić, vozeći se s prijateljem na “kroseru”, na šumskom putu naletio na sajlu zavezanu za stabla preko puta

<p>Moj Dorian živio je punim plućima. Sad je bio ovdje, sad ondje... U nedjelju nije niti planirao neku dužu vožnju, nije niti odijelo obukao nego je otišao u radnom. Triput se vraćao kući - prvo je nešto vario, pa se vratio po gorivo, no nakon trećeg odlaska više se nije vratio, govori nam <strong>Tanja</strong>, shrvana majka tragično preminulog <strong>Doriana Semiona Valentića</strong> (21) iz Brnelića u Jelenju.</p><p>On je u nedjelju smrtno stradao tijekom vožnje motocikla šumskim putem na području Jelenja kod Rijeke. I dok policija istražuje okolnosti njegova stradavanja, cijelo mjesto bruji da je mladić, vozeći se s prijateljem na “kroseru”, na šumskom putu naletio na sajlu zavezanu za stabla preko puta.</p><p>- Dečki su se spuštali šumskim putem prema asfaltu. Tad su naletjeli na sajlu. U trenu ga je sajla zbacila s motocikla i pri tome ga teško ozlijedila - kazao nam je mještanin upućen u ovaj događaj. Kako doznajemo, prizor je bio stravičan. Prvi mladić ju je uočio i sagnuo se. Ali Dorian je nije vidio, žica je nesretnom mladiću doslovce odrubila glavu. Na mjestu njegova stradavanja, na šumskom puteljku u Lukežima, obitelj i prijatelji upalili su lampaše.</p><p>- Ne mogu nikoga optuživati jer niti sami još ništa ne znamo. Istraga je u tijeku i pokazat će što se i kako dogodilo. No ako je točno što se priča, da je netko postavio sajlu na šumskom putu, to nije normalno. Smatram, ako je nešto ograđeno, da je to trebalo biti i označeno - govori Dorianova majka.</p><p>Dorianovi prijatelji su s nevjericom primili strašnu vijest. Svi s kojima smo razgovarali redom govore da je Dorian bio izniman mladić, vrijedan, dobar, požrtvovan, odličan prijatelj. Policija je o smrtnom stradavanju 21-godišnjaka tijekom vožnje motocikla izvijestila da provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile okolnosti i činjenice događaja. A krimi-istraživanje znači da se dogodilo nešto neuobičajeno, da to nije bila obična prometna nesreća.</p><p>- Prema dosadašnjim saznanjima, mladić je stradao 9. kolovoza tijekom vožnje motocikla šumskim putem na području Jelenja. Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja, ali je, nažalost, preminuo - izvijestila je lokalna policija. Istraga bi, dakle, trebala utvrditi tko je i zašto na šumskom putu postavio sajlu.</p><p>- Duže vremena je sajla tu, samo je prije bila postavljena niže, u razini koljena, a sad je bila podignuta, u razini prsa i vrata motociklista - kazao nam je jedan mladić.</p><p>Susjeda koja živi odmah do mjesta tragedije kazala je da motociklisti često voze tuda i nikome nisu nikad smetali. Kazala je da se inače vozi njih pet-šest u skupini, a u nedjelju je čula zvuk samo dva motocikla. To su bili Dorian i njegov prijatelj. Potresli su je zvuci Hitne, a potom i policije. Mladiću nije bilo spasa.</p>