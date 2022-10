Mladić kažnjen s 2.000 kuna: Policija tvrdi da je imao uređaj za ometanje radara na cestama

Sjećam se dobro te kontrole u kojoj sam odmah utvrdio da vozač ispred sebe na ploči ima ugrađen uređaj za koji sam osobno utvrdio da se radi o uređaju koji ima cilj ometanje ili otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa, ispričao je policajac koji je uhitio mladića zbog sumnjivog uređaja u automobilu u mjestu Jurovski Brod, piše Danica.hr.

Mladić (21) je na sudu kažnjen s 2.000 kuna te mora platiti 100 kuna troškova postupka. Na odluku se ne može žaliti. On je tvrdio kako auto nije njegov već očev te da je riječ o običnoj kameri.

Sutkinja je vjerovala policajcu, a a ne mladiću i fotografiji kamere koju je dostavio sudu. On je upravljao osobnim automobilom te se koristio uređajem koji je imao za cilj ometanje ili otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa na cestama.

- Uređaj na fotografiji koju je okrivljenik priložio uz prigovor je zaista fotografija kamere, a ne tog uređaja. Ali ja se dobro sjećam izgleda uređaja, iako ga nisam fotografirao na licu mjesta. Vozač je rekao da je to vozilo od oca i da je to kamera. No ja sam na mjestu događaja neposrednim opažanjem utvrdio da se radi o uređaju koji služi ometanju uređaja koje koriste službene osobe - naglasio je policajac na suđenju.

Najčitaniji članci