INTERVENIRALA I POLICIJA

Mladić prijetio pa razbijao vrata u domu na Cresu: Kroz rupicu je gledao sa smješkom. Horor film

Mladić prijetio pa razbijao vrata u domu na Cresu: Kroz rupicu je gledao sa smješkom. Horor film
ZAGREB ILUSTRACIJA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrđeno je da su policijski službenici intervenirali u navedenoj ustanovi prošlog tjedna. U odgovoru policije navodi se da su postupali u skladu sa zakonskim ovlastima

Tijekom vikenda na društvenim mrežama pojavilo se više snimaka incidenta u Centru za pružanje usluga u zajednici na Cresu, ustanovi koja djeluje kao odgojni dom. Snimke prikazuju uznemirujuće ponašanje unutar zgrade ustanove, a ubrzo nakon širenja uklonjene su s društvenih mreža.

Na dostupnim snimkama čuje se mladić koji viče, prijeti da će nekoga ozlijediti te zahtijeva da se pozove policija. Vidljiva su i oštećenja na vratima ureda, uključujući rupe nastale udarcima. Na jednoj od snimki zabilježena je i policijska intervencija te privođenje mladića.

- Razvaljivao je vrata kao u horor filmu. Gledao je kroz rupicu onako sa smješkom - čuje se na snimci. 

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrđeno je da su policijski službenici intervenirali u navedenoj ustanovi prošlog tjedna. U odgovoru policije navodi se da su postupali u skladu sa zakonskim ovlastima, ali da ne mogu iznositi dodatne informacije jer se slučaj odnosi na maloljetne osobe, sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež.

- Izvješćujemo kako je policija prošli tjedan postupala u skladu sa svojim ovlastima u ustanovi Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Cresu. Budući da se predmet odnosi na maloljetne osobe, prema odredbama Zakona o sudovima za mladež ne možemo iznositi više detalja o navedenom događaju - rekli su iz policije. 

Centar za pružanje usluga u zajednici na Cresu dao je identičan odgovor portal Srednja.hr. Iz Centra ističu da, zbog zakonskih propisa koji štite prava i privatnost djece, nisu u mogućnosti komentirati detalje događaja niti iznositi informacije o djetetu uključenom u incident. Navode kako su nadležne institucije odmah obaviještene te da se poduzimaju sve potrebne mjere u okviru zakonskih ovlasti, uz osiguranu podršku korisnicima i djelatnicima ustanove.

O problemima u radu ove ustanove Novi list je izvještavao i tijekom prošlog ljeta. Tada je, potaknuto nizom incidenata, održan sastanak djelatnika Centra, predstavnika policije i gradonačelnika Cresa. U priopćenju gradske uprave iz srpnja 2025. navedeno je da je na sastanku analizirana sigurnosna situacija u lokalnoj zajednici, obilježena povećanim brojem zahtjevnih slučajeva među štićenicima Centra, uključujući i pojedinačne slučajeve nasilnog ponašanja.

U istom priopćenju istaknuto je da prostorni i kadrovski kapaciteti creske podružnice nisu primjereni za smještaj djece s težim ponašajnim problemima. Posebno je naglašeno da u Cresu nema stručnog medicinskog osoblja koje bi moglo pružiti adekvatnu skrb djeci s izraženijim poteškoćama. Istodobno, štićenici su uključeni u redovni školski sustav, što, prema ocjeni gradske uprave, povećava rizik za ostalu djecu i nastavnike.

Kao odgovor na navedene probleme, Grad Cres uputio je zahtjev Ministarstvu rada da se u budućnosti u ovu ustanovu ne upućuju djeca s kompleksnim psihosocijalnim problemima, uz obrazloženje da se u postojećim uvjetima ne može osigurati skrb i podrška kakvu takva djeca trebaju.

