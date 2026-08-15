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NESREĆA U RAKOVICI

Mladić se vozio romobilom niz brdo. Pao je i teško se ozlijedio

Piše Ivan Hruškovec,
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Mladić se vozio romobilom niz brdo. Pao je i teško se ozlijedio
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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29-godišnjak je upravljao električnim romobilom nizbrdicom kada je izgubio nadzor nad upravljačem. Zajedno s romobilom pao je na kolnik i pritom zadobio teške ozljede.

U Rakovici je jučer oko 10 sati došlo do nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 29-godišnji vozač električnog romobila.

Kako je izvijestila policija, 29-godišnjak je upravljao električnim romobilom nizbrdicom kada je izgubio nadzor nad upravljačem. Zajedno s romobilom pao je na kolnik i pritom zadobio teške ozljede.

Policija je utvrdila da je tijekom vožnje koristio zaštitnu kacigu.

Vozač će biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

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