29-godišnjak je upravljao električnim romobilom nizbrdicom kada je izgubio nadzor nad upravljačem. Zajedno s romobilom pao je na kolnik i pritom zadobio teške ozljede.
NESREĆA U RAKOVICI
Mladić se vozio romobilom niz brdo. Pao je i teško se ozlijedio
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U Rakovici je jučer oko 10 sati došlo do nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 29-godišnji vozač električnog romobila.
Kako je izvijestila policija, 29-godišnjak je upravljao električnim romobilom nizbrdicom kada je izgubio nadzor nad upravljačem. Zajedno s romobilom pao je na kolnik i pritom zadobio teške ozljede.
Policija je utvrdila da je tijekom vožnje koristio zaštitnu kacigu.
Vozač će biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
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