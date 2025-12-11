Obavijesti

DRAMA U STRUGAMA

Mladići upali u kuću žene (65) nedaleko Varaždina: S leđa je oborili na kauč pa opljačkali

Mladići upali u kuću žene (65) nedaleko Varaždina: S leđa je oborili na kauč pa opljačkali
Dvojica maskiranih muškaraca u srijedu oko 8.50 sati u mjestu Struga izvršila su drsko razbojništvo nad 65-godišnjom ženom u njezinoj kući.

Kako su izvijestili iz PU varaždinske, jedan od napadača ženu je s leđa oborio na kauč i pritisnuo joj lice o jastuk, dok je drugi za to vrijeme pretraživao ladice i ukrao novčanik s nekoliko stotina eura. Nakon pljačke, obojica su pobjegla.

Već istog dana oko 10 sati službenici Policijske postaje Ludbreg u mjestu Peteranec zaustavili su osobno vozilo u kojem su se nalazili osumnjičeni. U vozilu su zatečeni mladići u dobi od 18 i 25 godina.

Obojica su privedena u Policijsku postaju Ludbreg, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja bit će predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

