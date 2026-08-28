Ratko Mladić ne zaslužuje grob. Spomenik već ima. On se zove pravomoćna presuda. Taj spomenik ima i svoj epitaf. To su imena mrtvih, nevinih ljudi koji su ubijani od Škabrnje do Srebrenice
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+
Mladiću se za grob ne bi smjelo znati. Spomenik ionako ima.
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Ratni zločinac Ratko Mladić već je godinama glavna ikona velikosrpskog mita. Njegovo se lice na tribinama, zidovima i transparentima ističe kao vodeće u koloni krvavog imaginarija koji poraze proglašava pobjedama, sramote ponosom, a zločine nacionalnim iskušenjem.
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