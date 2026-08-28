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KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Mladiću se za grob ne bi smjelo znati. Spomenik ionako ima.

Piše Alen Galović,
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Mladiću se za grob ne bi smjelo znati. Spomenik ionako ima.
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS
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Ratko Mladić ne zaslužuje grob. Spomenik već ima. On se zove pravomoćna presuda. Taj spomenik ima i svoj epitaf. To su imena mrtvih, nevinih ljudi koji su ubijani od Škabrnje do Srebrenice

Ratni zločinac Ratko Mladić već je godinama glavna ikona velikosrpskog mita. Njegovo se lice na tribinama, zidovima i transparentima ističe kao vodeće u koloni krvavog imaginarija koji poraze proglašava pobjedama, sramote ponosom, a zločine nacionalnim iskušenjem.    

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