Mlinarević: Uz Dragana Čovića nije baš cijela Hercegovina...

U emisiji Nedjeljom u 2 na HTV-u gostovala je Martina Mlinarević, bosansko-hercegovačka spisateljica koja je govorila o svojoj bolesti, ali i o stanju u BiH.

Kazala je kako se u BiH ljudi dijele 'na tri plemena i nitko osim njih ne može biti predsjednik'.

- Kada se prvi put kandidirao, Željko Komšić se činio kao promjena. Ali taj čovjek u dva mandata nikada nije došao u Hercegovinu suočiti se s Hrvatima i pokazati im da nije rogonja kakvim ga predstavljaju - rekla je Mlinarević.

Kazala je i kako ne zna gade li se ljudima više Čović ili Komšić.

- Nije cijela Hercegovina uz Čovića. U BiH imamo diskriminatorski ustav po kojem se na izborima samo iz tri plemena mogu kandidirati predsjednici. Imate Dodika koji je izabran u predsjedništvo zemlje koju prezire i ići će raditi u Sarajevo kojeg prezire, kazao je da će raditi u istočnom, a ne u bliskoistočnom Sarajevu, ali će redovno uzimati plaću od te države. Imate Željka Komšića koji je na poziciji gdje predstavlja narod koji ga prezire i bez obzira na to uzima plaću. Imate Šefik Džaferović koji je zapravo niotkud, a ima infrastrukturu stranke. Komšić je u prvoj noći uspio zaratiti i s Hrvatskom i sa Srbijom. U predsjedništvo prvi put ulazi osoba koja je na crnoj listi jedne zemlje - to je Milorad Dodik koji je par dana prije izbora rekao da će osobno ukloniti klauna s ulica Banja Luke koji protestira - to je otac Davida Dragičevića, koji brani dostojanstvo smrti svojeg djeteta - rekla je.

Prošle godine otkriven joj je karcinom dojke. Liječi se u Mostaru jer u Hrvatskoj nije prijavljena. Operacije koje je prošla u Hrvatskoj je platila.

- Sa svojom pričom o raku sam izašla u javnost zbog mladih žena. Jednostavno se svima može dogoditi, treba se pregledavati. Nikad nisam osjetila kvržicu, bila sam perfektno zdrava cijeli život - kaže Mlinarević koja je novu knjigu Huzur napisala u trenucima bolesti.