Mlinarić: Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv ljudi koji su naredili zločin nad Vukovarom

Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta i predsjednik Centra dr. Ivana Šretera, i Berislav Živković, odvjetnik i pravni zastupnik Centra dr. Ivana Šretera, održali su konferenciju za medije na temu predaje nove kaznene prijave Centra dr. Ivana Šretera DORH-u.

''Centar dr. Ivana Šretera sam osnovao prije godinu dana. U tih godinu dana Centar je Državnom odvjetništvu podnio sedam kaznenih prijava. Većinu njih sam uručio gospođi Zlati Šipek u ruke. Ovo je osma kaznena prijava i ovo je ključ svega, koji će rasvijetliti mnoge stvari'', uvodno je rekao Mlinarić, dodajući kako Centar od države nije dobio ni jedan cent, niti je novac od države tražio, a niti će tražiti, te kako se Centar do sada financirao donacijama ljudi.

Mlinarić je upozorio da ne zna što ga više plaši, da država ovo nije htjela ili da država ovo nije znala napraviti. Kaže da je ova kaznena prijava napisana na 61 stranici, a tu su i prilozi na 165 stranica, potkrijepljeni dokumentima. Dodaje kako nijedna od tih osam kaznenih prijava nije napisana na jednoj stranici, kako inače to rade mnogi, te kako obuhvaća 'operaciju Vukovar', a koja je, uz grad Vukovar, obuhvaćala i područje od Iloka do Erduta i svih sela koja su stradala.

'Oni je nazivaju 'operacija Vukovar'

''Kroz dokumente JNA i kroz ovu kaznenu prijavu vidi se tko je upravljao, tko je osmislio još devedesetih godina i tko je naredio ovo što se događalo u jesen '91. Sve je kontrolirala JNA. Iz dokumenata je vidljivo da je JNA naoružavala sela gdje su bili nastanjeni pretežno Srbi 1990. i početkom '91. godine. Sve je potkrijepljeno dokumentima - iz kojeg skladišta je uzeto oružje koje je podijeljeno tom i tom selu. Bio sam vojnik i vrlo dobro znam kako se pišu zapovijedi'', naglasio je.

''Podigli smo prijavu protiv 51 živog čovjeka, ratni zločin ne zastarijeva i nikad nije kasno procesuirati ih'', rekao je.

U jednom od dokumenata, na stranici A4 formata, ističe Mlinarić, stoji zapovijed od 8. listopada da se dignu dva MiG-a s Batajnice, i da se obustavlja artiljerijska vatra iznad Vukovara u 14:05 sati da ne bi pogodili svoje MiG-ove, pri čemu jedan MiG ima naredbu da baci bombu na dvorac Eltz, a drugi da baci bombu na vukovarsku bolnicu.

''Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv 51 čovjeka, a sve su to živi ljudi. Ovdje nisu stavljeni Veljko Kadijević i Blagoje Adžić, koji su umrli davnih dana. Centar sam osnovao po principu Centra Simona Wiesenthala, što znači da ratni zločin ne zastarijeva. Prošlo je puno vremena. Majoru Vojislavu Mediću se odvija suđenje u Osijeku, a to je znak da nije kasno, to je znak da nije previše vremena prošlo i da se može. Može se ako imate volju'', rekao je. Mlinarić je podsjetio da je Centar prije godinu dana registriran kao udruga i da je ogledni primjer udruge civilnog društva i toga čime bi se takve udruge trebale baviti ako imate viziju, ako nešto hoćete i ako nešto znate. Ispričao je da je, prije nego što je osnovao Centar, došao do dokumenata i odnio ih odvjetniku Berislavu Živkoviću te ga zamolio da ih pogleda i kaže misli li da tu ima pravne osnove da se podigne kaznena prijava.

'Svim pojedinačnim četničkim skupinama upravljala je JNA i zvijezda petokraka'

Kad je pogledao dokumente, rekao je: - Da, to je to. I krenuli smo u to. Gospodin Živković je jedan od dva naša odvjetničkog ureda. Naime, Centar ima još jedan koji radi na drugoj kaznenoj prijavi. Ovo nije mržnja, Centar nije mržnja. Centar hoće istinu, da se zna tko je organizirao, tko je pripremao i tko je izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku. Do sada su uzimani pojedinci iz kojekakvih paravojnih formacija koje su bile '91. na području istočne Slavonije. Iz ovih dokumenata se vidi da je sa svim tim pojedinačnim četničkim grupama, od Belih orlova, 'Šešeljevaca' do 'Arkanovaca' upravljala, naređivala i kontrolirala JNA i zvijezda petokraka'', zaključio je Mlinarić.

Živković je istaknuo kako se ova kaznena prijava oslanja, ne na naše izvore, nego na njihove, i kako je to vrlo bitno. Dodao je da je Centar uspio doći do dokumenata i da mu je Mlinarić predao oko 900 stranica raznih dokumenata i nekoliko USB stickova, od kojih je jedan sadržavao čak 15.000 stranica. Kaže da je sažeo sve to skupa u ovaj materijal koji je predan Državnom odvjetništvu i kako smatra da taj materijal ima temelja da Državno odvjetništvo napravi kvalitetan posao, iako ne u kratkom roku jer to zahtijeva ozbiljan rad, ali kako ipak država ima tu logistiku i tu moć da od ovog materijala nešto pretvori u optužni materijal.

''Na temelju svih tih materijala i svega toga skupa sam za svakog od osumnjičenih naveo gdje, što, kada i što se sumnja da su počinili. Dakle, ne generalno da su razorili Vukovar i sad su svi osumnjičeni. Uspio sam nekako rekonstruirati, a na Državnom odvjetništvu je da to materijalizira kroz neke svoje dokumente, dokumente koje možda imaju iz drugih procesa koje su vodili u Osijeku i Vukovaru protiv vrha JNA, da se taj mozaik sastavi i da to bude jedna kvalitetna optužnica i kvalitetan materijal'', poručio je Živković.