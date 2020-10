Mlinarić: Za pucnjavu na trgu je odgovoran ministar Božinović

<p>Zastupnik Domovinskog pokreta i suborac Blage Zadre <strong>Stipo Mlinarić Ćipe</strong> izjavio je u petak u Vukovaru da je za pucnjavu na Markovu trgu u kojoj je prije nekoliko dana teško ranjen policajac odgovoran ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović </strong>jer nije primjereno osigurao taj prostor.</p><p>- Premijer Plenković mu je javno prije dvadesetak dana, kada je bio performans Živoga zida, rekao da se pojačaju mjere osiguranja na Markovu trgu, a nije učinjeno ništa. Da je ministar Božinović poduzeo mjere kakve su se trebale poduzeti, do toga događaja ne bi došlo - rekao je, dodajući kako Markov trg treba biti otvoren i pristupačan, bez fizičkih barijera.</p><p>Ocijenio je kako je premijer Plenković ovih dana primjetno nervozan, što, po njegovim riječima, i ne začuđuje s obzirom na kako je rekao, događaje zadnjih dvadesetak dana; puštanja <strong>Josipe Rimac</strong> iz zatvora, do 12 milijuna kuna nađenih po podrumima.</p><p>- Svatko normalan osuđuje čin onog momka koji je počinio i samoubojstvo, i sigurno je da njegov stric, koji je poginuo ovdje u Vukovaru, ne bi bio ponosan na njegov čin - pucati na policajca koji radi za pet tisuća kuna i čuva državne institucije. To se ne da opravdati nikako - zaključio je Stipo Mlinarić.</p><p>Komentirajući izostanak vukovarskoga gradonačelnika i saborskog zastupnika Ivana Penave s današnje komemoracije u Vukovaru, rekao je kako je Penava u samoizolaciji jer ima temperaturu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pucnjava na Markovom trgu </strong></p><p>- On je odgovoran čovjek i odlučio je ostati doma - rekao je Stipo Mlinarić Ćipe, koji je u petak u Vukovaru bio na obilježavanju 29. godišnjice pogibije general bojnika Blage Zadre.</p><p>Penava večeras očekuje rezultat testa na Covid-19.</p>