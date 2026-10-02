Unatoč postojanju sustava kontrole, nitko od službi nije primjetio da Šinceki 2020. godine u silos dovoze otpad. A tu su i podaci da je otpad iz Njemačlke stigao još 2019. godine
Mljevena plastika je oko silosa nađena 2020. godine, što je radio Državni inspektorat?
U listopadu 2020. godine, stanovnica Gospića šetala je psa kraj silosa. No umjesto napuštenog zdanja, zatekla je mljeveni otpad oko silosa, kamione i spremnike zapaljive tekućine koju smo identificirali kao zlatni industrijski premaz koji se stvrdnjava pečenjem. Tad su, kako smo već objavili, ključeve silosa imali u svom posjedu bračni par Josip i Monika Šincek. No nisu imali dozvolu za skladištenje i obradu mljevenog otpada tamo, niti dozvolu HBOR-a, koji su bili vlasnici nekretnine u tom trenutku, da tamo skladište otpad.
Po pravilima, nitko tamo nije smio pronaći mljevene žice, kablove i plastiku jer je nije smjelo tamo biti! No kako se vidi iz fotografija koje su 24sata dobila, građani su točno to našli na zemlji oko silosa. To se poklapa i s informacijama koje imaju istražitelji, kako doznaju 24sata, a to je da se otpad u silos PPK Velebit dovozio još 2020. godine.
I nitko od nadležnih institucija nije ništa primijetio. Prvenstveno je tu Državni inspektorat koji je, kad su izašle fotografije na kojima Šincek pozira s plastikom i opisuje kako će obrađivati otpad, trebao provjeriti ima li za to dozvolu.
Tu je i činjenica da su kamioni, koji voze otpad, trebali imati popratnu dokumentaciju, Annex VII i e- ONTO kartice. U njima je trebalo pisati koje je krajnje odredište otpada, a to nikako nije mogao biti Gospić. Naime, ti podaci služe kako bi nadležne institucije, u ovom slučaju Državni inspektorat, mogli pratiti gdje se otpad kreće, o kojim količinama se radi i drže li se svi prijevoznici i tvrtke koje se bave oporabom, zakona. To je sustav kontrole kojeg treba provoditi Državni inspektorat, tad na čelu s Andrijom Mikulićem. Ali nisu provodili. Štoviše, službeno su izjavili da su za otpad u Gospiću saznali 2023. godine od Ministarstva zaštite okoliša koji su dobili anonimnu dojavu.
Ono što smo uspjeli utvrditi jest da je njemačka policija našim istražiteljima ustupila podatke dviju tvrtki iz kojih proizlazi da je tijekom 2019. i 2020. godine u 36 pošiljki otpada iz Njemačke dovezeno 994 tona plastičnog otpada. Tvrtka koja je taj otpad primila, prema podacima, je upravo Tipos Resurs. Kako 24sata doznaje, još jedan dokaz o dovoženju otpada 2020. godine u Gospić je i ugovor kojeg je Tipos Resurs sklopio sa slovenskom tvrtkom koja je bila posrednik između njih i tvrtke iz Labina koja je dovozila talijanski otpad. Taj ugovor su sklopili, prema informacijama 24 sata, u studenom 2020. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+