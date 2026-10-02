Mljevena plastika je oko silosa nađena 2020. godine, što je radio Državni inspektorat?

U listopadu 2020. godine, stanovnica Gospića šetala je psa kraj silosa. No umjesto napuštenog zdanja, zatekla je mljeveni otpad oko silosa, kamione i spremnike zapaljive tekućine koju smo identificirali kao zlatni industrijski premaz koji se stvrdnjava pečenjem. Tad su, kako smo već objavili, ključeve silosa imali u svom posjedu bračni par Josip i Monika Šincek. No nisu imali dozvolu za skladištenje i obradu mljevenog otpada tamo, niti dozvolu HBOR-a, koji su bili vlasnici nekretnine u tom trenutku, da tamo skladište otpad.

Foto: Čitatelj 24sata

Po pravilima, nitko tamo nije smio pronaći mljevene žice, kablove i plastiku jer je nije smjelo tamo biti! No kako se vidi iz fotografija koje su 24sata dobila, građani su točno to našli na zemlji oko silosa. To se poklapa i s informacijama koje imaju istražitelji, kako doznaju 24sata, a to je da se otpad u silos PPK Velebit dovozio još 2020. godine.

Foto: Čitatelj 24sata

I nitko od nadležnih institucija nije ništa primijetio. Prvenstveno je tu Državni inspektorat koji je, kad su izašle fotografije na kojima Šincek pozira s plastikom i opisuje kako će obrađivati otpad, trebao provjeriti ima li za to dozvolu.

Tu je i činjenica da su kamioni, koji voze otpad, trebali imati popratnu dokumentaciju, Annex VII i e- ONTO kartice. U njima je trebalo pisati koje je krajnje odredište otpada, a to nikako nije mogao biti Gospić. Naime, ti podaci služe kako bi nadležne institucije, u ovom slučaju Državni inspektorat, mogli pratiti gdje se otpad kreće, o kojim količinama se radi i drže li se svi prijevoznici i tvrtke koje se bave oporabom, zakona. To je sustav kontrole kojeg treba provoditi Državni inspektorat, tad na čelu s Andrijom Mikulićem. Ali nisu provodili. Štoviše, službeno su izjavili da su za otpad u Gospiću saznali 2023. godine od Ministarstva zaštite okoliša koji su dobili anonimnu dojavu.

Foto: Čitatelj 24sata

Ono što smo uspjeli utvrditi jest da je njemačka policija našim istražiteljima ustupila podatke dviju tvrtki iz kojih proizlazi da je tijekom 2019. i 2020. godine u 36 pošiljki otpada iz Njemačke dovezeno 994 tona plastičnog otpada. Tvrtka koja je taj otpad primila, prema podacima, je upravo Tipos Resurs. Kako 24sata doznaje, još jedan dokaz o dovoženju otpada 2020. godine u Gospić je i ugovor kojeg je Tipos Resurs sklopio sa slovenskom tvrtkom koja je bila posrednik između njih i tvrtke iz Labina koja je dovozila talijanski otpad. Taj ugovor su sklopili, prema informacijama 24 sata, u studenom 2020. godine.