MMF podigao procjenu rasta svjetskog gospodarstva u 2026.

Svjetsko gospodarstvo trebalo bi po najnovijim MMF-ovim izračunima porasti u ovoj godini za 3,3 posto. U listopadu MMF je bio prognozirao rast aktivnosti za 3,1 posto. Tempo rasta trebao bi se tako zadržati na razini iz 2025. godine, uz blago podignutu procjenu lanjske stope rasta, za 0,1 postotni bod.

MMF očekuje ravnomjeran rast i u 2027. godini, po stopi od 3,2 posto.

"Smatramo da je rast svjetskog gospodarstva i dalje prilično otporan", rekao je novinarima glavni ekonomist MMF-a Pierre-Olivier Gourinchas.

Prognoze za 2025. i za 2026. godinu bolje su no što su bile u listopadu 2024. godine, prije pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima, dodao je Gourinchas.

"Dakle, moglo bi se reći da se svjetsko gospodarstva oporavlja od trgovinskih i carinskih poremećaja iz 2025. godine i postiže bolje rezultate no što smo očekivali prije no što je sve počelo“, napomenuo je dužnosnik MMF-a.

Tvrtke su se, po njegovim riječima, prilagodile višim američkim carinama preusmjeravanjem lanaca opskrbe, a vlade su neke namete snizile trgovinskim sporazumima. Kina je pak preusmjerila izvoz na druga tržišta, dodao je Gourinchas.

Međunarodni zajmodavac revidirao je globalne stope rasta naviše od prošlog srpnja kao odgovor na trgovinske sporazume koji su smanjili carinske stope predsjednika Donalda Trumpa, koje su bile dosegle vrhunac u travnju 2025.

Španjolska uz bok SAD-u

Američko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti za 2,4 posto, izračunali su u MMF-u, za 0,3 postotna boda snažnije no što su bili prognozirali u listopadu, i to zahvaljujući dijelom i velikim ulaganjima u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, uključujući podatkovne centre, moćne čipove i energiju.

U 2027. rast bi trebao usporiti na 2,0 posto, izračunali su.

Ulaganja u tehnologiju potiču aktivnost i u Španjolskoj, čije bi gospodarstvo u ovoj godini trebalo porasti za 2,3 posto. Još u listopadu MMF je Španjolskoj bio prognozirao rast aktivnosti za 2,0 posto.

U skupini četiri vodeća gospodarstva eurozone stručnjaci međunarodnog zajmodavca podigli su i prognozu gospodarskog rasta Njemačke u 2026., za 0,2 postotna boda, na 1,1 posto. Blizu je i Francuska s prognoziranom stopom rasta u ovoj godini od 1,0 posto, višom za 0,1 postotni bod nego prošle jeseni.

U eurozoni u cjelini gospodarska aktivnosti trebala bi ove godine porasti za 1,3 posto, pokazuju njihovi izračuni. U listopadu bili su procijenili da će porasti za 1,2 posto. U 2027. godini očekuju tek neznatno ubrzanje, na 1,4 posto, u skladu s prognozom od prošle jeseni.

Poticaj potrošnji bit će veća javna potrošnja u Njemačkoj i bolji rezultati u Španjolskoj i Irskoj, objašnjavaju.

MMF zimi i ljeti objavljuje samo prognoze za vodeća svjetska gospodarstva, skupine i regije.

Indija iznad 'šestice'

Kinesko gospodarstvo trebalo bi pak u ovoj godini porasti za 4,5 posto, za 0,3 postotna boda snažnije, no što su bile pokazale prognoze u listopadu, zahvaljujući snižavanju američkih carina i kontinuiranom preusmjeravanju izvoza na druga tržišta, poput jugoistočne Azije i Europe.

U 2027. godini aktivnost bi trebala usporiti na 4,0 posto.

Indija bi pak ove i iduće godine trebala prekoračiti 'šesticu', uz ravnomjeran tempo rasta i prognoziranu stopu od 6,4 posto.

Rusko gospodarstvo trebalo bi pak ove godine blago ubrzati, na 0,8 posto, a trend bi se trebao nastaviti i u 2027., uz očekivani rast aktivnost za jedan posto, pokazuje MMF-ovo izvješće.

Umjetna inteligencija mogla bi potaknuti gospodarski rast ako veća ulaganja rezultiraju poboljšanom produktivnošću i inovacijama, ali spada i među rizike, zajedno s mogućim poremećajima u lancima opskrbe i opetovanim zaoštravanjem trgovinskih napetosti, ističu u MMF-u.