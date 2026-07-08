MMF snizio prognozu rasta: Svjetskom gospodarstvu prijete rat i trgovinske napetosti

Svjetsko gospodarstvo porast će ove godine za tri posto, objavio je MMF u ažuriranim prognozama, snizivši travanjsku procjenu za 0,1 postotni bod. Ažurirane prognoze obuhvaćaju samo vodeća gospodarstva i za regije. Svijet je izbjegao izrazitije usporavanje, unatoč ratu na Bliskom istoku, ponajprije zahvaljujući snažnoj potražnji u tehnološkom sektoru koja je ublažila posljedice poremećaja u opskrbi energentima, napominju.

Za 2027. godinu predviđaju blago ubrzanje rasta, na 3,4 posto, napominjući ipak da je stopa rasta blago ispod prosjeka u 2024. i 2025. godini.

"Svjetsko gospodarstvo zasad se bolje nosi s posljedicama rata nego što se očekivalo", navodi MMF u ažuriranom izvješću o svjetskim gospodarskim izgledima.

Više cijene energenata i oslabljeno poslovno povjerenje ublaženi su plasmanom strateških i komercijalnih zaliha nafte i poboljšanom energetskom učinkovitošću, što je ublažilo nedostatnu opskrbu, objašnjava čelnica odjela za svjetske gospodarske analize u istraživačkom odjelu MMF-a Deniz Igan.

"Zasad se gospodarstvo dobro drži, ali to ne znači da su rizici nestali, posebno ne oni povezani s ratom", rekla je Igan.

Rasplamsavanje sukoba zateklo bi svjetsko gospodarstvo u lošijoj poziciji nego u prvom valu, upozorila je.

Slabiji rast eurozone

Povoljniji izgledi očekuju se za izvoznike energije i zemlje sa snažnim vezama s tehnološkim sektorom, pokazuje izvješće, a snižene su prognoze za zemlje koje ovise o uvozu sirovina i neće u većoj mjeri imati koristi od razvoja umjetne inteligencije.

MMF tako i dalje očekuje da će američko gospodarstvo u ovoj godini porasti 2,3 posto. Blago su pak podigli prognozu rasta aktivnosti u 2027., s 2,1 na 2,2 posto.

Gospodarstvo eurozone trebalo bi pak ove godine porasti za 0,9 posto, za 0,2 postotna boda slabije no što su bili očekivali u travnju.

U 2027. aktivnost u zoni zajedničke europske valute trebala bi ubrzati na 1,2 posto, potvrdili su.

Snižena ovogodišnja prognoza zrcali ponajprije slabija predviđanja za francusko gospodarstvo, koja sada pokazuju rast aktivnosti za 0,6 posto. U travnju bili su očekivali da će porasti za 0,9 posto.

Njemačko gospodarstvo trebalo bi u 2026. porasti za 0,7 posto, za 0,1 postotni bod slabije no što su bile pokazale proljetne prognoze.

Najbolji rezultat MMF ove godine očekuje u Španjolskoj, uz potvrđenu prognozu rasta aktivnosti za 2,1 posto.

Potvrdili su i prognoziranu stopu rasta za Italiju u 2026. godini, od 0,5 posto.

Posljedice na Bliskom istoku

Kinesko gospodarstvo trebalo bi pak ove godine porasti za 4,6 posto, nešto snažnije no što je MMF bio prognozirao u redovnom proljetnom izvješću. U 2027. aktivnost bi trebala blago usporiti, prema prognoziranoj stopi rasta od 4,1 posto.

Indijsko gospodarstvo trebalo bi porasti za 6,4 posto u ovoj i za 6,7 posto u 2027. godini, pokazuje izvješće.

Za Rusiji pak predviđaju rast aktivnosti u ovoj i idućoj godini po stopi od 1,1 posto, kao i u travnju.

Najviše su pak snizili prognozu ovogodišnjeg rasta u regiji Bliskog istoka i središnje Azije, za čak 1,2 postotna boda, na samo 0,7 posto. Prognoza za 2027. podignuta je pak za čak 1,9 postotnih bodova, na 6,5 posto.

Prognoza za regiju zrcali osjetno slabije izglede za saudijsko gospodarstvo, prema sniženoj prognoziranoj stopi rasta u ovoj godini, za 1,4 postotna boda, na 1,7 posto. U 2027. saudijsko gospodarstvo trebalo bi se snažno oporaviti, prema prognoziranoj stopi rasta od 5,5 posto, višoj za jedan postotni bod nego u travanjskom izvješću.