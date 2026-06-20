Bolivija proglasila izvanredno stanje nakon 50 dana prosvjeda

Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje, izvijestila je agencija dpa. U televizijskom obraćanju naciji u subotu, Paz je rekao da Bolivijci više ne mogu biti "taoci" blokada koje su ljudima onemogućile rad, studiranje, pristup medicinskoj skrbi i uzdržavanje obitelji. Izvanredne mjere, koje mogu ostati na snazi ​​do 90 dana, opravdane su ekonomskim, društvenim i humanitarnim utjecajem višetjednih prosvjeda, rekao je predsjednik. Vlada planira poslati policiju i vojsku kako bi ponovno otvorila ključne prometnice i osigurala dostavu hrane, goriva i lijekova. Istodobno, Paz je rekao da će njegova administracija nastaviti surađivati ​​s prosvjednim skupinama.

"Vrata vlade ostat će otvorena onima koji žele sudjelovati u dijalogu u dobroj vjeri", rekao je.

Paz je optužio dijelove prosvjednog pokreta da slijede "organiziranu strategiju destabilizacije protiv demokracije i ustavno izabrane vlade".

Vlada je izjavila da su blokade prouzročile značajnu ekonomsku štetu i posebno teško pogodile regije oko La Paza i El Alta.

Andska nacija je u krizi od početka svibnja, a sindikati, poljoprivrednici, rudari i pristaše bivšeg ljevičarskog predsjednika Eva Moralesa blokiraju glavne ceste diljem zemlje.

Prosvjednici zahtijevaju akciju zbog pogoršanja ekonomskih uvjeta, rasta troškova života i planova reformi koje je predložila Pazova konzervativna vlada.

Pazova izborna pobjeda krajem 2025. okončala je gotovo dva desetljeća ljevičarske vladavine u Boliviji.