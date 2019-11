Mnogi su u strahu: Danas HDZ odlučuje o 'WhatsAppašima'

Nakon toga, ekskluzivno saznaje 24sata, članovi Gradskog odbora na telefonskoj sjednici trebaju potvrditi slažu li se tim ili ne. Telefonska sjednica sazvana je u 18.30 sati, a tajnice će se zvati oko sto ljudi. No, jedan dio članova je skeptičan jer telefonska sjednica ne dopušta da se raspravlja, a vrh ogranka među tim imenima može staviti i neka imena članova kojih se, primjerice, želi riješiti. Toga se, kako nam govore neki članovi, mnogi boje.

- Znate kada se rade telefonske sjednice onda nema rasprave i može se svašta podmetnuti kako bi se riješili unutarstranačkih neprijatelja. Naprimjer, kada se predlažu imena za Sabor onda običnu idu dva dogovorena imena, ali vladajući u ogranku stave treće svoje. A mi na telefonu s tajnicom možemo samo reći - usvajamo ili ne usvajamo. Kada tajnice zovu netko se javi,netko ne, ali to je prilično netransparentno, rekao je naš sugovornik koji kaže da je rat u zagrebačkom ogranu došao do usijanja.

Predsjednika zagrebačkog ogranka HDZ-a Andriju Mikulića pokušali smo kontaktirati, ali on nije odgovarao na pozive.

Proces nakon što članovi Odbora potvrde prijedlog za stegovni postupak proces se prebacuje na Časni sud gradske organizacije. Ako on donese odluku da se oni izbacuju iz stranke članovi se mogu žaliti Visokom časnom sudu čime se onda cijeli slučaj diže na razinu Središnjice koja potom donosi glavnu odluku.

Navodno je već iz stranke sam izašao Marijan Banelli za kojeg su detektirali da je pisao poruke mržnje. Da bi izbjegao stegovni postupak, kako saznajemo, on je već sam izašao iz stranke.

Za 19:15 sazvan je 'časni sud' kako bi se u jednom danu sve obavilo. To znači da je fizički sazvan sud koji broji 5 članova. Međutim, danas je jedan član časnog suda saznao da je u to tijelo imenovan prije dvije godine, a da to uopće nije znao pa je ostao iznenađen.