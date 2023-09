Mobitele u školama zabranilo bi 85% nastavnika, no učenici i nisu baš sretni s tom idejom

Sve više škola u Hrvatskoj slijedi europske trendove, pa se učenicima zabranjuje korištenje mobitela dok su na nastavi. Primjerice, pulska OŠ Monte Zaro, zabranila je korištenje mobitela i pametnih satova i na satovima i na odmorima. U dosta škola, osnovnih i srednjih, mobitele učenici trebaju ostaviti u kutijama kod nastavnikovog stola prije početka sata.

To ponekad rezultira i netvoznim ispadima učenika, povjeravaju nam nastavnice i nastavnici. No to je jedini način da im se barem koliko-toliko zadrži pažnja tijekom sata. Upravo zbog odvlačenja pažnje, Nizozemska je uvela totalnu zabranu mobitela u školama, koja stupa na snagu s početkom 2024. godine. U školi u Vitezu u susjednoj BiH mobiteli su zabranjeni i nastavnicima.

Kod nas to ovisi o odlukama samih škola i dogovoru s roditeljima, osnivačima i zaposlenicima. Zasad nema najava da bi se išlo na službene zabrane na razini cijele zemlje, a novo istraživanje Instituta za društvena istraživanja pokazuje kako to podržava 85% učiteljica i nastavnika u školama.

Istraživanje "ZABRANE? - Korištenje mobitela u osnovnim školama Republike Hrvatske iz učiteljske i učeničke perspektive" pokazuje kako više od 85% učitelja razredne i predmetne nastave podržava ideju zabrane korištenja mobitela u školama. Razlike u odgovorima učitelja/ica ovisno o tome predaju li u razrednoj ili predmetnoj nastavi te ovisno o lokaciji škole vrlo su male, navode u zaključku autori, znanstvenici IDI-ja Boris Jokić, Zrinka Ristić Dedić i Jana Šimon.

Zanimljivo je kako su za zabranu nešto više od ostalih učitelji/ice Tjelesne i zdravstvene kulture te Informatike, a nema značajnijih razlika u stavovima nastavnika u različitim regijama.

U istraživanju provedenom u svibnju i lipnju 2022. godine je sudjelovalo 1705 učitelja/ica, 3706 učenika/ca petih te 3866 učenika/ca sedmih razreda iz 84 osnovne škole u Republici Hrvatskoj.

Foto: IDIZ

Učenici su izrazito podijeljeni

Ipak, učenici nisu toliko skloni zabrani. Kako navode autori, učenička perspektiva o zabrani korištenja mobitela u školama ukazuje na složenost ove teme.

- Učenici/ce petog razreda su izrazito podijeljeni oko pitanja zabrane korištenja mobitela u školama, pri čemu nešto više od polovine učenika/ca podržava ideju zabrane (52.6%). Nisu uočene razlike u odgovorima s obzirom na spol, regionalnu lokaciju škole, školski uspjeh i obrazovni status oca - navodi se u zaključku.

Većina učenika u sedmom razredu, njih oko 70%, protivi se zabrani, pri čemu se više od četvrtine učenika izrazito protivi zabrani korištenja mobitela. U petom razredu protivljenje nije toliko, ali stavovi su raznoliki.

Foto: IDIZ

Mnogo učenika podržava zabranu

Autori ističu kako je kritičniji stav učenika sedmih razreda skladu sa spoznajama o razvoju adolescenata.

- Ipak znakovit je udio onih koji zagovaraju zabranu. Sklonost zabrani iskazana od strane velike većine učitelja/ica, ali i značajnog dijela učenika/ca, ukazuje da je korištenje mobitela u hrvatskom osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju neprikladno te da se ne koriste brojne mogućnosti digitalne tehnologije u školama. S obzirom na sveprisutnost mobitela u svakodnevnom životu učenika/ca, kao i na sve češće zahtjeve za korištenjem mobitela u odgojno-obrazovne svrhe tijekom nastavnog procesa potrebno je povesti stručnu i javnu raspravu o sljedećem: Treba li, s kojom svrhom i kako omogućiti korištenje mobitela u osnovnoj školi? Rezultati pozivaju na raspravu između svih uključenih u složeni život škole te na uvažavanje različitih perspektiva. Dogovor o pitanju korištenja mobitela u svakoj školi postignut suradnjom svih zainteresiranih dionika - učitelja, učenika, ravnatelja, stručnih suradnika i roditelja predstavlja najbolje jamstvo da se zajednička odluka o tom pitanju sprovede u djelo - zaključuju Boris Jokić, Zrinka Ristić Dedić i Jana Šimon.