Moćni HDZ-ovac Ivo Milatić više nije zadužen za energetiku! Ovo su njegovi najveći skandali...

Novi ministar gospodarstva Ante Šušnjar(Domovinski pokret) učinio je ono što su bezuspješno pokušavali njegovi prethodnici iz HDZ-a. Državni tajnik za energetiku u tom ministarstvu više neće biti dugovječni i kontroverzni HDZ-ovac Ivo Milatić. Kako nam je potvrđeno iz više izvora u Ministarstvu, za energetiku će biti zadužen Vedran Špehar, novi državni tajnik kojeg je izabrao upravo Šušnjar i došao je u kvoti Domovinskog pokreta. Špehar je bio pomoćnik direktora Plinacroa, pa ima potrebno iskustvo u energetskom sektoru. I ne samo da je Milatić izgubio energetiku, nego neće biti zadužen ni za Robne zalihe u kojima se vrti ogroman novac. I to će preuzeti Špehar. Milatić je nekada bio zadužen za Robne zalihe, ali ga je bivši ministar Ćorić maknuo i ravnateljica je bila Anja Bagarić. Bagarić je otišla za državnu tajnicu u Ministarstvo zaštite okoliša prošli tjedan, pa se očekivalo da će Milatić vratiti ingerenciju. Ali Šušnjar mu je i to maknuo iz ruku.

- Milatića više nema na sastancima s dionicima energetskog tržišta. Bit će zadužen za poduzetništvo. Šušnjar je to u tišini odlučio, a čini se da su Milatićeve dionice u HDZ-u značajno pale nakon par skandala. Bio je nervozan do zadnjeg trena pri imenovanju državnih tajnika jer uopće nije znao hoće li i ostati na toj funkciji, pa se čini da ga je i Plenković pomalo marginalizirao - kaže nam sugovornik iz Ministarstva.

Informacija da Milatić više neće voditi energetiku nam je i dodatno potvrđena od drugih sugovornika. Milatić je zaista politički endem. Uspio je dočekati osmog ministra na visokoj funkciji. On je bio HNS-ovac i načelnik općine Jelsa kada ga je Radimir Čačić u Milanovićevoj vladi doveo u ministarstvo. Otad su ministri odlazili, a on ostajao na visokoj funkciji i u svojim rukama je držao konce za energetiku. Ivan Vrdoljak, Martina Dalić, Darko Horvat, Tomislav Ćorić, Tomislav Ćorić, Davor Filipović, Damir Habijan i sad Ante Šušnjar su ministri koji su dolazili i odlazili, a on je ostajao. Naravno, nakon što je 2020. godine HNS ispao iz igre na izborima, Milatić se pragmatično učlanio u HDZ. Često se znao hvaliti i svojim poznanstvom s premijerom koji je također s Hvara. Zastupnici Mosta su primjerice često isticali da energetikom drma "hvarski kartel" u kojem je treća ključna osoba bio i bivši šef HEP-a Frane Barbarić.

Stručna udruženja su prozivala upravo Milatića za sporu regulativu i ulaganje u obnovljive izvore energije. Milatić je i vinar i na Hvaru proizvodi svoje ulje i vino. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima protiv njega tri postupka. Jedan je vezan upravo za povećanje prodaje vina u Konzumu otkako je ključni suvlasnik Fortenove postao Pavao Vujnovac, najjači hrvatski energetski poduzetnik. Milatić nam je pak objasnio da je vina prodavao i ranije, ali da je povećao proizvodnju, pa sukladno tome je povećan i njegov udio na policama Konzuma. 24sata su otkrila i da se lani družio u noćnom klubu s investitorima kojima izdaje dozvole, pa je i zbog toga pokrenut novi postupak. On se branio da ih je sreo slučajno, iako se stolovi u klubu unaprijed rezerviraju. Pisali smo i kako prodaje svoja vina poduzetnicima iz energetskog sektora, a naši sugovornici su tada tvrdili da se time kupuje i naklonost, što je Milatić opovrgavao.

Otkrili smo da je Milatić iskoristio i svoj položaj pa je sazvao upravu velikog španjolskog investitora te tražio da maknu hrvatskog direktora koji ga je kritizirao, što su ovi učinili. Iako je i to opovrgavao, objavili smo tajne snimke koje to dokazuju.

Uz sav posao državnog tajnika, nasljedstvom i kupovinom je povećao broj nekretnina. Završava i apartmane u centru Jelse. Kada smo ga pitali kako sve to stigne i kako vraća kredite, dao je slikoviti odgovor.

- Svi se pitaju odakle mi, ali nitko neće reći da sam svaki vikend na Hvaru i radim ko' stoka! Imam i troje radnika te nadničare kad je berba. OPG ima 2000 maslina i 15.000 loza, a imam i kooperante. Ja s vinima i uljem imam ozbiljan posao - poručio nam je tad Milatić.

Po stranačkim HDZ-ovim kuloarima se priča i da bi od jeseni mogao izgubiti mjesto državnog tajnika. Ali da će dobiti poziciju u nekoj od državnih energetskih tvrtki ili institucija.