Ministar obrazovanja Radovan Fuchs poručuje kako se epidemiološka situacija može vrlo brzo promijeniti i kako su modeli po kojima se nastava odvija, a donijelo ih je ministarstvo, dobar način provođenja epidemioloških mjera u školama i kako dodatne smjernice nisu potrebne.

- Ministarstvo je dalo smjernice početkom školske godine i po tim smjernicama se i nastava odvija cijelo vrijeme. S interaktivnim pristupom A, B i C modelom koji se primjenjuje na razini županija, gradova čak i škola. To se pokazalo vrlo, vrlo dobrim i ja sam ponosan da djeca u Hrvatskoj su ovu školsku godinu provela 78 posto sati, od ukupne nastave licem u lice. Ostatak otpada na C model, od kuće na daljinu. To je sigurno među najvišim u EU. Cijelo vrijeme smo u kontaktu sa svim županijama i kada one prelaze s jednog modela na drugi, prije toga se mi konzultiramo. Situacija se može promijeniti unutar 48 sati vrlo naglo i drastično i zbog toga se onda ide na pristup da se odluke donose neposredno prije - rekao je Fuchs u dnevniku RTL-a.

Fuchs smatra da nema dodatne opcije po kojoj djeca i roditelji ne bi saznavali u petak da u školu od ponedjeljka idu online.

- Budimo realniji. Kada cijeli razred odlazi u izolaciju on u roku 24 sata prelazi na on line model C - poručio je Fuchs.

Fuchs kaže kako je sustav dobar i prilagodljiv je ovisno o trenutnoj epidemiološkoj slici.

- Čitav sustav je priređen tako da unutar 24 sata može prijeći na on line nastavu. A to što sigurno komplicira organizaciju kod kuće roditeljima, mi to razumijemo, ali je bolje da su djeca u školi i da ipak, u četvrtak javimo hoće li sljedeći tjedan bili ili neće biti direktne nastave - rekao je Fuchs.

U organizaciji nastave zasada se ne planira ništa mijenjati.

- Ne, neće se ništa mijenjati u tom pristupu. Pristup se pokazao dobrim i mislim da je to u redu. Upravo zbog ovog pristupa Dubrovnik je počeo padati. Oni su bili vrlo visoko sada idu prema vrlo dobrim pokazateljima - poručio je Fuchs.

Fuchs kaže kako ne vidi potrebu uvođenja sistema semafora.

- Ne treba. Zašto bi radili semafor u županiji kada su one vrlo različite pa, recimo, u Lici na jednom mjestu imate nekoliko pozitivnih, a u ostalim krajevima Like nemate. Imamo semafore po školama. Škola ima ili nema pozitivnih i na osnovu toga se onda u interakciji sa Stožerima i epidemiolozima donose odluke - poručio je.

Brojke su znale biti i veće, a učenici su ipak išli u škole. Sada pak, smatra Fuchs, treba razmišljati i o nadolazećoj turističkoj sezoni.

- Da učenici su išli u škole ranije u ovo vrijeme, i nekoliko dana prije toga, u studenom brojke su bile više. Sada smo skloniji tome da zbog dolaska turističke sezone, cijepljenja i slično, ovo produži od uskrsnih praznika - rekao je.

Odbio je mogućnost uvođenja kriznog kurikuluma kojeg traže nastavnici.

- Mislim da ćemo ipak ovako nastaviti. Nemamo još puno do kraja školske godine i mislim da smo dobro odradili ovu školsku godinu, da možemo biti zadovoljni s vremenom koje su učenici proveli u školama direktnom nastavom licem u lice - poručio je Fuchs.

Fuchs kaže i kako je svjestan toga da je zbog krize ugroženo psihičko zdravlje djece.

- Psihičko zdravlje djece je sigurno ugroženo, no mi u Ministarstvu o tome nemamo podatke, to imaju druge službe. Mi u školama imamo organizirano da čim se pojave problemi nastavnici i stručne službe kontaktiraju roditelje, ali onda su to druge institucije izvan škola - rekao je.

Za uvođenje dodatnih psihologa u školama Fuchs kaže kako je velika potražnja za takvim stručnjacima i kako ih je teško pronaći.

- Pitanje je gdje su ti dodatni psiholozi sa iskustvima. Znamo da one institucije koje pružaju psihološku pomoć, znamo da su opterećene i postoji lista čekanja što prije nije bilo. Definitivno djeca imaju problema - zaključio je Fuchs.