Moderna hitno traži odobrenje cjepiva: Djeluje u 94% slučajeva

Istraživanje provedeno prošlog vikenda pokazalo je da Modernino cjepivo ima učinkovitost veću od 94%, a u Europu bi moglo stići na zimu...

<p>Američka biotehnološka tvrtka Moderna je jedna od tvrtki koja je najdalje dogurala u razvoju cjepiva protiv Covida-19, a sad tvrde da njihovo cjepivo ima više od 94% učinkovitosti, javlja <a href="https://apnews.com/article/technology-pandemics-europe-coronavirus-pandemic-a65a00cdf9725c9104886ded9052a85d">The Associated Press</a>. Iz Moderne su najavili da će od američkih i europskih regulatornih tijela zatražiti hitno dopuštenje za korištenje svog cjepiva u hitnim slučajevima. </p><p>Premda već postoje indikacije da će njihovo cjepivo funkcionirati, istraživanje provedeno prošlog vikenda sugerira da će Modernino cjepivo imati učinkovitost od više od 94 posto.</p><p> - Ovo je zapanjujuće, ovo su čudesni podaci - rekao je za <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/30/health/moderna-vaccine-fda-eua-application/index.html">CNN </a>dr. <strong>Paul Offit</strong>, član nadzornog odbora za cjepiva Agencije za lijekove Sjedinjenih Američkih Država. </p><p>U najnovijoj studiji učinkovitosti cjepiva provedenoj u SAD-u sudjelovalo je 196 oboljelih od Covida-19. Placebo je dobilo 185 ispitanika, a 11 ih je dobilo cjepivo. Jedine osobe kojima se zdravstveno stanje pogoršalo - njih 30, među kojima je i jedna osoba koja je umrla - bile su u skupini ispitanika koja je dobila placebo.</p><p> - Dopustio sam si da zaplačem kada smo dobili rezultate.Već smo u ovom ispitivanju učinkovitosti cjepiva spasili živote. Zamislite utjecaj ovoga na veći broj ljudi - rekao je Dr. <strong>Tal Zaks</strong>, voditelj odjela za medicinu u Moderni.</p><p><strong>Kada ćemo doći do prvog cjepiva?</strong></p><p>Cjepivo je potrebno da bi svijet mogao zauzdati pandemiju koronavirusa, koja je tijekom posljednjih mjeseci ojačala i u Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama.</p><p>Cjepivo treba ispuniti uvjete Agencije za hranu i lijekove SAD-a za korištenje u hitnim slučajevima, a iz Europske agencije za lijekove su nedavno rekli da su otvoreni za brže odobravanje cjepiva za upotrebu. Agencija za lijekove i hranu SAD-a će provesti javnu znanstvenu debatu o količini dokaza da neko cjepivo funkcionira. Pfizer i BioNTech podatke o svom cjepivu za koje tvrde da je 95 posto učinkovito predstavit će 10. prosinca, a Moderna tek 17. prosinca.</p><p>Iz Moderne kažu da bi do kraja godine mogli proizvesti 20 milijuna doza za američko tržište, a njime će se moći cijepiti 10 milijuna ljudi s obzirom na to da se Modernino cjepivo daje u dvije doze. Pfizer pak očekuje da će u prosincu na raspolaganju imati 50 milijuna doza, odnosno da će se njime moći cijepiti 25 milijuna ljudi. Ukoliko se Modernino cjepivo odobri i pokaže djelotvornim, na neameričko tržište bi moglo doći u prva tri mjeseca 2021. godine.</p>