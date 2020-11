Poplava dezinformacija mogla bi ugroziti program cijepljenja

Tehnologija na koju se oslanjamo da bismo bili povezani i informirani omogućava i potencira infodemiju koja nastavlja potkopavati globalni odgovor i ugrožava mjere kontrole pandemije, istiće WHO.

<p>Još je u veljači, dok se pandemija koronavirusa brzo širila, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila na "infodemiju", poplavu dezinformacija i lažnih vijesti na društvenim mrežama o novoj smrtonosnoj bolesti. Sada kada nade ovise o cjepivima protiv bolesti Covid-19, WHO i stručnjaci upozoravaju da bi ta ista pojava mogla ugroziti provođenje programa cijepljenja koji bi trebali zaustaviti patnje, prenosi francuska novinska agencija Afp.</p><p>"Koronavirusna bolest prva je pandemija u povijesti u kojoj se tehnologija i društveni mediji koriste rašireno da bi ljudi bili sigurni, informirani, produktivni i povezani. Istodobno, tehnologija na koju se oslanjamo da bismo bili povezani i informirani omogućava i potencira infodemiju koja nastavlja potkopavati globalni odgovor i ugrožava mjere kontrole pandemije", ističe WHO.</p><p>Više od 1,45 milijuna ljudi umrlo je od početka pandemije u Kini krajem prošle godine i tri proizvođača cjepiva na Zapadu već su podnijela zahtjeve za odobrenje cjepiva kako bi se počelo koristiti već u prosincu. Osim s problemima organizacije tako masovnog cijepljenja vlade se moraju nositi i sa sumnjama prema cjepivu razvijenom tolikom brzinom u trenutku kad su društveni mediji istodobno oruđe informacija i dezinformacija o virusu.</p><p>WHO je definirao infodemiju kao prekomjernu količinu informacija kako na internetu tako i u drugim medijima a koja uključuje "namjerne pokušaje širenja netočnih informacija". Prošlog je mjeseca istraživanje koje je provelo američko sveučilište Cornell pokazalo da je američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>najveći svjetski pokretač dezinformacija o bolesti Covid-19 tijekom pandemije.</p><p>U travnju Trump je razglabao o mogućnosti unošenja dezinfekcijskih sredstava u tijelo za liječenje bolesti i reklamirao nedokazane metode liječenja. Od siječnja AFP je objavio više od 2000 članaka u kojima su analizirane i odbačene netočne tvrdnje o novom koronavirusu.</p><p>"Bez povjerenja i točnih informacija dijagnostičke se testove neće koristiti, programi cijepljenja ili kampanje popularizacije učinkovitih cjepiva neće ostvariti svoje ciljeve, a virus će nastaviti bujati", upozorava WHO.</p><p>Tri proizvođača cjepiva Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca/Oxford predvode u razvoju cjepiva i neke vlade planiraju početi cijepiti najranjivije skupine ove godine. No s društvenim mrežama poput Facebooka, Twittera, YouTubea i WhatsAppa koji šire netočne činjenice i lažne vijesti "dezinformiranje je dosegnulo razmjere bez presedana", kaže <strong>Sylvain Delouvee</strong>, znanstvenik s katedre za socijalnu psihologiju sveučilišta Rennes-2.</p><p><strong>Rory Smith</strong> s internetske stranice First Draft koja se bori protiv dezinformacija, suglasan je.</p><p>- U smislu informacija koronakriza nije samo istaknule razmjere dezinformacija širom svijeta, nego i šire - negativni učinak koji dezinformacije imaju na cjepiva, institucije i znanstvena otkrića, ističe on.</p><p><strong>Rachel O'Brien</strong>, voditeljica odjela WHO-a za cijepljenja kaže da svjetsku organizaciju brine da bi lažne informacije koje šire tzv. "antivakseri" mogle pokolebati ljude u pogledu cijepljenja protiv koronavirusa.</p><p> -Vrlo smo zabrinuti zbog toga, kao i zbog toga da ljudi ne dobiju svoje informacije iz vjerodostojnih izvora, da budu svjesni da postoji mnogo netočnih informacija, bilo namjerno netočnih, bilo nenamjerno netočnih, kaže ona za AFP.</p><p><strong>Steven Wilson</strong>, profesor sa sveučilišta Brandeis i koautor studije "Društveni mediji i oklijevanje s cijepljenjem" objavljene prošlog mjeseca u časopisu British Medical Journal vidi vezu između kampanje dezinformiranja na internetu i pada broja cijepljenih.</p><p>- Moj strah u pogledu utjecaja dezinformacija na društvenim mrežama u kontekstu bolesti Covid -19 je da će se povećati broj onih koji oklijevaju cijepiti se, čak i kad njihovi strahovi nemaju znanstvenog temelja, kaže on.</p><p>Među bizarnijim tvrdnjama teoretičara zavjere primjerice je da je novi koronavirus prijevara ili dio plana elite koji su osmislili ljudi poput milijardera <strong>Billa Gatesa</strong> da bi kontrolirali čovječanstvo, piše Afp. A programi cijepljenja, tvrde ti ljudi, su pokriće za usađivanje mikroskopskih čipova kako bi se pratilo ljude.</p><p>Takve tvrdnje mogu pronaći plodno tlo u vrijeme kad ankete pokazuju da su ljudi u nekim državama poput Švedske ili Francuske već sumnjičavi prema cjepivima zbog toga što su ona razvijena u rekordnom vremenu i bez višegodišnjih studija o učinkovitosti i mogućim nuspojavama.</p><p>Prošlog mjeseca anketa Ipsosa pokazala je da će se samo 54 posto Francuza cijepiti protiv koronavirusa što je deset posto manje nego u SAD-u, 22 posto manje nego u Kanadi i 33 posto manje nego u Indiji. U 15 zemalja 73 posto ljudi kazalo je sada da je spremno cijepiti se protiv bolesti Covid-19, četiri posto manje nego prema prethodnoj anketi u kolovozu.</p><p>No, ne radi se samo o cjepivima - sve više ljudi ne vjeruje institucijama, kažu stručnjaci.</p><p> - Zajednička je misao među teoretičarima zavjera da nas "naše elite lažu", kaže Delouvee.</p><p>Dezinformacije se temelje na rastućem nepovjerenju prema institucionalnim autoritetima, bez obzira na to radi li se o vladi li znanosti.</p><p>"Kad ljudi ne mogu jednostavno doći do pouzdanih informacija o cjepivima i kad uvelike ne vjeruju akterima i institucijama, dezinformacije nahrupe kako bi popunile stvoreni vakuum", navodi First Draft.</p>