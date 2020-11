Capak: 'Mi smo svi u crvenom, cjepivo treba doći u prosincu'

Krunoslav Capak je u Dnevniku Nove TV komentirao zahtjev istarskog Stožera da se nove mjere ne odnose na Istru, rekao je da bi cjepivo trebalo stići do prosinca

<p><strong>Krunoslav Capak</strong> gostovao je u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/krunoslav-capak-u-dnevniku-nove-tv-o-novim-mjerama---629653.html">Dnevniku Nove TV</a> gdje je objasnio zašto su strože mjere donesene tek sad. </p><p> - Mi smo uzeli strategiju da kontinuirano pratimo situaciju i donosimo odluke. Prije mjesec dana smo donijeli paket mjera kojim smo usporili rast. Računali smo da će to biti dovoljno, ali u zadnja tri tjedna imamo porast. Sad smo došli do zaključka da trebamo nove mjere - rekao je <strong>Capak </strong>i dodao da smo ovaj tjedan imali rast broja zaraženih od 15 posto. </p><p> - Nadamo se da će temeljem ovih mjera padati broj novozaraženih. Ako to bude silazni trend onda će nam biti lakše donijeti odluku o popuštanju određenih mjera - izjavio je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Hrvatskoj </strong></p><h2>Istra neće biti iznimka</h2><p>Istarski stožer zatražio je popuštanje mjera za ugostitelje jer stoji bolje od ostatka zemlje, ali <strong>Capak</strong> im je poručio da se to neće dogoditi:</p><p> - Iako Istra stoji najbolje od županija, incidencija u Istri je oko 570 dok je prosječna incidencija za Hrvatsku 910, što znači da je njihova situacija puno povoljnija, no ipak je ta incidencija zaraze 11 i pol puta veća od one koju je EU odredila da ulazi u crvenu zonu. Mi smo svi u crvenoj zoni. Uključujući cijelu Europu.</p><p>Svjetska zdravstvena organizacija i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ne priznaju u svojoj definiciji rezultate brzih antigenskih testova pa se ti rezultati ne pribrajaju dnevnom broju novih slučajeva, no Hrvatska ih svejedno koristi kao pomoćno sredstvo. <strong>Capak </strong>kaže da se brzi testovi provode kao mjera za što brže stavljanje zaraženih u samoizolaciju.</p><p>Cjepivo još nije registrirano Europskoj agenciji za lijekove, ali čim to bude, stići će u Hrvatsku.</p><p> - Teško je reći kada će to biti, ali očekujemo da će doći u prosincu - rekao je <strong>Capak.</strong></p>