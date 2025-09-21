Obavijesti

ZATEGNUTI ODNOSI S SAD-OM

Modi pozvao Indijce: Ne kupujte strane proizvode nego domaće

Modi je od trgovaca zatražio i da se fokusiraju na maloprodaju proizvoda proizvedenih u Indiji, ističući da se na taj način potiče gospodarski rast zemlje

Indijski premijer Narendra Modi u nedjelju je u javnom obraćanju od građana zatražio da prestanu koristiti proizvode proizvedene u inozemstvu i umjesto toga koriste lokalne, potičući kampanju samostalnosti, u trenutku kada su trgovinski odnosi sa Sjedinjenim Državama prilično narušeni. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump uveo carinu od 50 posto na uvoz indijske robe, Modi je pozvao na korištenje takozvanog "Swadeshija", odnosno robe proizvedene u Indiji. Njegovi pristaše započeli su kampanje bojkota američkih brendova, uključujući McDonald's, Pepsi i Apple, koji su izuzetno popularni u Indiji.

"Mnogi proizvodi koje svakodnevno koristimo proizvedeni su u inozemstvu, jednostavno ne znamo... morat ćemo ih se riješiti", rekao je Modi u obraćanju naciji.

"Trebali bismo kupovati proizvode koji su proizvedeni u Indiji", dodao je, ne navevši pritom specifično nijednu zemlju.

Indijska populacija od 1,4 milijarde ljudi glavno je tržište za američku robu široke potrošnje, koja se često kupuje putem američkoga internetskog trgovačkog posrednika Amazon.coma.

S godinama se prodaja američkih brendova proširila i na manja mjesta i gradove.

Modi je od trgovaca zatražio i da se fokusiraju na maloprodaju proizvoda proizvedenih u Indiji, ističući da se na taj način potiče gospodarski rast zemlje.

Posljednjih tjedana brojne su indijske tvrtke pojačale promociju lokalne robe. Očekuje se da će indijski ministar trgovine Piyush Goyal uskoro posjetiti Washington radi trgovinskih pregovora, a putovanje bi se trebalo realizirati usred napora da se ublaže napeti bilateralni odnosi između dviju zemalja.

