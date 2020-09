Modni dizajner iz Srbije obavio veliku nuždu ispred matičnog ureda, okrenuo se i otišao

Čovjek je obavio posao i iza sebe ostavio dvije hrpe. Bilo je odvratno. Otišao je potom u toalet, koji je također zaprljao, priča jedna od zaposlenika županijskog ureda u Iloku

<p>Zaposlenici županijskog ureda u Iloku ostali su, malo je reći, šokirani kada ih je u četvrtak ispred vrata matičnog ureda dočekalo 'iznenađenje', piše<strong><a href="https://m.vecernji.hr/vijesti/modni-dizajner-iz-srbije-dosao-u-zupanijski-ured-u-iloku-i-u-hodniku-izvrsio-veliki-nuzdu-1432040?fbclid=IwAR1BJkRR7ckgswN0q3i0K7Fyz0e1eu4XxHvZn0Rg5n3PgCv1JB20R8SxVcU"> Večernji list.</a></strong></p><p>U jutarnjim satima, oko 11.30, u zgradu županijskog ureda ušao je, kako prenose zaposlenici, poznati srpski modni dizajner S.V. i njegova supruga. S obzirom na to da je dizajner rodom iz Hrvatske, došli su do Iloka kako bi obavili neke poslove u matičnom uredu. Točnije, supruga ih je obavljala, a dizajner je u međuvremenu otišao u hodnik te izvršio nuždu ispred vrata matičnog ureda. </p><p>- Čovjek je obavio posao i iza sebe ostavio dvije hrpe. Bilo je odvratno. Otišao je potom u toalet, koji je također zaprljao, gdje se presvukao i otišao dalje do pošte svojim poslom. Koliko znam nitko ga nije prijavio, a vidjele su ga i neke radnice - izjavio je jedan zaposlenik za <strong><a href="https://m.vecernji.hr/vijesti/modni-dizajner-iz-srbije-dosao-u-zupanijski-ured-u-iloku-i-u-hodniku-izvrsio-veliki-nuzdu-1432040?fbclid=IwAR1BJkRR7ckgswN0q3i0K7Fyz0e1eu4XxHvZn0Rg5n3PgCv1JB20R8SxVcU">Večernji list</a></strong>, a drugi je dodao kako postoji i snimka s nadzornih kamera. </p><p>Dodao je kako je supruga bila svjesna cijele situacije te bila mrtva hladna i bez ikakvih reakcija. Nakon svega, oboje su se pokupili i otišli kao da se ništa nije dogodilo. </p><p>Ubrzo su stigle i radnice iz javnih radova koje su počistile nered. </p>