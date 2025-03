Modnom dizajneru iz Zagreba zabranili prići influencerici! Bili su dugo u vezi, ona ga prijavila

Zagrebački modni dizajner (37) i jedan od osnivača popularnog domaćeg brenda našao se na sudu s bivšom djevojkom (30). S influencericom iz Zagreba zadnjih godina se pojavljivao na raznim događanjima, a brojni su mediji objavljivali njihove fotografije. Počeci njegovog modnog brenda bili su na projektu Cro-à-Porter. Općinski kazneni sud u Zagrebu početkom ožujka je modnom dizajneru zbog nasilja produljio zabranu približavanja influencerici.

Kako navode, zabranjeno mu je približavanje, uspostavljanje ili održavanje veze s bivšom djevojkom. Ne smije joj se približiti na razdaljinu manju od 100 metara, niti uspostavljati ili održavati izravnu ili neizravnu vezu s njom, kako putem telefona, mobilnih uređaja, tako i putem e-mail adresa te društvenih mreža. Ove mjere opreza mogu trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude, piše u rješenju suda.

ILUSTRACIJA | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Policijska uprava zagrebačka mora svakih petnaest dana dostaviti pisano izvješće sudu pridržava li se optuženi primijenjenih mjera opreza. U slučaju nepridržavanja, one se mogu zamijeniti drugom, odnosno težom mjerom opreza ili istražnim zatvorom.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je protiv modnog dizajnera optužnicu 5. veljače 2025. i to zbog kaznenog djela iz domene obiteljskog nasilja. Dopunom optužnice navedeno je kako na strani okrivljenika i nadalje postoje okolnosti iz kojih se može zaključiti da bi mogao ponoviti kaznena djela no da se opasnost od toga može otkloniti i predloženim mjerama opreza.

Na sjednicu suda 4. ožujka pristupila je braniteljica okrivljenika koja se nije protivila produljenju mjera koje okrivljenik i sada poštuje. Došla je i oštećena influencerica koja je potvrdila kako se okrivljenik uredno pridržava mjera opreza, te je zatražila da se mjere opreza odrede i za daljnji tijek postupka. Proizlazi to iz iskaza influencerice koja je iskazivala o inkriminiranom ponašanju okrivljenika prema njoj kako tijekom tako i nakon prekida veze, a niti okrivljenik ne spori da je kroz inkriminirano razdoblje bio u vezi s njom kao niti da je oštećena prekinula vezu.

'Očito je da su oštećena i okrivljeni raskinuli dugogodišnju ljubavnu vezu, a da se on kroz razdoblje od više godina ponašao protupravno na štetu oštećene što je ona i opisala, a takvo njegovo ponašanje nastavilo se i nakon prekida veze. Te okolnosti upućuju na opasnost da bi okrivljenik dolaskom u kontakt s oštećenom mogao ponoviti isto ili slično kazneno djelo. No uvažavajući okolnost da on do sada nije niti prekršajno niti kazneno osuđivan te da je izrazio spremnost pridržavati se mjera opreza, sud drži da se opasnost od ponavljanja kaznenih djela može prevenirati i mjerama blažima od istražnog zatvora i to ovima koje su mu i određene', navode na sudu.