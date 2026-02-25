Kijev zadao jedan od najgorih udaraca od početka invazije!

Ukrajina je u subotu navečer izvela jedan od najuspješnijih udara od početka rata pogodivši Votkinsk, grad u ruskoj republici Udmurtiji, gotovo 1300 kilometara od svoje granice, piše AOL. Meta je bila fokalna točka ruske raketne industrije, Votkinski zavod.

Ukrajinski Glavni stožer potvrdio je napad i objavio da je u tvornici izbio požar. Regionalni guverner Aleksander Brečalov priznao je da je došlo do ‘oštećenja i ozlijeđenih‘, a prema ruskim izvorima ranjeno je 11 osoba, od kojih su tri hospitalizirane.

Ruske vlasti nisu iznijele detalje o razmjerima štete, no sama činjenica da je pogođen objekt takvog značaja predstavlja ozbiljan udarac. Votkinsk nije tek još jedna tvornica. Riječ je o ključnom pogonu u kojem se proizvode balističke rakete Iskander, hipersonične rakete Kinžal te komponente za interkontinentalne balističke projektile. Upravo su Iskanderi proteklih godina korišteni u brojnim napadima na ukrajinske gradove. Prema procjenama stručnjaka, proizvodnja raketa Iskander mogla bi biti zaustavljena i do šest mjeseci.

Ono što ovaj napad čini posebno značajnim jest činjenica da je izveden domaćim ukrajinskim oružjem. Riječ je o krstarećoj raketi Flamingo (FP-5), koju je u manje od devet mjeseci razvila ukrajinska kompanija Fire Point. Raketa koristi motore Ivčenko AI-25TL, preuzete s rashodovanih školskih zrakoplova L-39 iz sovjetske ere.

Prema dostupnim podacima, Flamingo ima domet veći od 3000 kilometara, nosi bojevu glavu tešku više od tone i višestruko je jeftiniji od zapadnih ekvivalenata. Upravo je tim projektilom pogođen Votkinsk, što predstavlja najdublji udar koji je Ukrajina dosad izvela vlastitim oružjem unutar ruskog teritorija.