Obavijesti

News

Komentari 3
1300 KILOMETARA OD GRANICE

Kijev zadao jedan od najgorih udaraca od početka invazije!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Kijev zadao jedan od najgorih udaraca od početka invazije!
Foto: X/Screenshoot

Riječ je o ključnom pogonu u kojem se proizvode balističke rakete Iskander, hipersonične rakete Kinžal te komponente za interkontinentalne balističke projektile. Upravo su Iskanderi proteklih godina korišteni u brojnim napadima na ukrajinske gradove. Prema procjenama stručnjaka, proizvodnja raketa Iskander mogla bi biti zaustavljena i do šest mjeseci

Admiral

Ukrajina je u subotu navečer izvela jedan od najuspješnijih udara od početka rata pogodivši Votkinsk, grad u ruskoj republici Udmurtiji, gotovo 1300 kilometara od svoje granice, piše AOL. Meta je bila fokalna točka ruske raketne industrije, Votkinski zavod.

Ukrajinski Glavni stožer potvrdio je napad i objavio da je u tvornici izbio požar. Regionalni guverner Aleksander Brečalov priznao je da je došlo do ‘oštećenja i ozlijeđenih‘, a prema ruskim izvorima ranjeno je 11 osoba, od kojih su tri hospitalizirane.

Ruske vlasti nisu iznijele detalje o razmjerima štete, no sama činjenica da je pogođen objekt takvog značaja predstavlja ozbiljan udarac. Votkinsk nije tek još jedna tvornica. Riječ je o ključnom pogonu u kojem se proizvode balističke rakete Iskander, hipersonične rakete Kinžal te komponente za interkontinentalne balističke projektile. Upravo su Iskanderi proteklih godina korišteni u brojnim napadima na ukrajinske gradove. Prema procjenama stručnjaka, proizvodnja raketa Iskander mogla bi biti zaustavljena i do šest mjeseci.

Ono što ovaj napad čini posebno značajnim jest činjenica da je izveden domaćim ukrajinskim oružjem. Riječ je o krstarećoj raketi Flamingo (FP-5), koju je u manje od devet mjeseci razvila ukrajinska kompanija Fire Point. Raketa koristi motore Ivčenko AI-25TL, preuzete s rashodovanih školskih zrakoplova L-39 iz sovjetske ere.

STALNO IH GAĐAJU Četvero ljudi poginulo u ruskim napadima na jugu Ukrajine
Četvero ljudi poginulo u ruskim napadima na jugu Ukrajine

Prema dostupnim podacima, Flamingo ima domet veći od 3000 kilometara, nosi bojevu glavu tešku više od tone i višestruko je jeftiniji od zapadnih ekvivalenata. Upravo je tim projektilom pogođen Votkinsk, što predstavlja najdublji udar koji je Ukrajina dosad izvela vlastitim oružjem unutar ruskog teritorija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Četvero ljudi poginulo u ruskim napadima na jugu Ukrajine
STALNO IH GAĐAJU

Četvero ljudi poginulo u ruskim napadima na jugu Ukrajine

U zračnim napadima na selo u zaporiškoj regiji jedna je stambena zgrada uništena, a druga oštećena, prema ukrajinskoj službi civilne zaštite
Zelenski: Hvala Hrvatskoj što stoji uz nas sve ove godine
OD PRVOG DANA INVAZIJE

Zelenski: Hvala Hrvatskoj što stoji uz nas sve ove godine

Zahvaljujem Andreju na ovom posjetu i na činjenici da Hrvatska stoji uz Ukrajince i pomaže im kroz sve ove godine. Hvala na sudjelovanju u inicijativi PURL i na pripremi novog paketa obrane, napisao je Zelenski
Poljska otkrila četiri tunela na granici s Bjelorusijom: Migranti iz Rusije kroz njih ulazili u EU
NAPETOSTI NA ISTOKU EU

Poljska otkrila četiri tunela na granici s Bjelorusijom: Migranti iz Rusije kroz njih ulazili u EU

Varšava tvrdi da je riječ o organiziranoj operaciji Minska i Moskve, a nakon otkrića podzemnih ruta ulaže dodatne milijune eura u radare, senzore i dronove kako bi spriječila nove ilegalne prelaske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026