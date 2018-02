'Mogu prdnuti pa vama može smrdjeti, maknite se otraga...'

Zadranka Stanka Vitlov koja je autobusom putovala iz Zagreba užasnuta je ponašanjem Autotransovih vozača. Tvrtki je zbog svega poslala prigovor te svoju priču poslala medijima kako bi, kaže, upozorila putnike da tog autoprijevoznika ne koriste.

Objasnila je kako je 17. veljače u 10.30 sati trebala putovati iz Zagreba u Zadar busom Autotransa te je dan ranije rezervirala sjedalo i dobila broj 3. Nešto prije polaska ušla je u bus i na svoje sjedalo, odmah iza suvozača, stavila torbicu i jaknu.

- Istog trenutka me vozač grubim tonom upozorio da se maknem od tamo i da odem iza. Nisam imala ništa protiv, mjesta je bilo, ali sam upitala zašto. Odgovor vozača ulazi u anale Autotrans pristojnosti: 'Zato jer ja mogu prdnuti, pa to vama može smrditi, a možete i prisluškivati moje privatne razgovore'. Zapanjena, pokupila sam stvari, maknula se tri reda niže, a dok sam ustajala u mom neposrednom prisustvu vozač je rekao suvozaču: 'To su one babe koje nisu dobile jednu stvar, pa se sad iživljavaju. Ali, ja sam sad iznerviran, ne mogu i neću voziti, vozit ću vam osmice po cesti i sad izvlačim karticu. Ni ja, niti moj suvozač vas neće voziti' - opisuje putnica.

Kaže kako je vozač zaista izvukao karticu iz volana i izašao iz busa. No ipak su krenuli, a dok je suvozač pregledavao karte dijelio je i reklamne letke.

- Na moje pitanje ima li na njima kontakt telefon firme, odgovorio da ima tu njegova veličina cipela i još jedne druge stvari - svjedoči putnica te u objavi od tvrtke traži ispriku te da s ceste makne ovakve vozač.

'Vozače ćemo adekvatno sankcionirati'

Iz uprave autoprijevoznika su joj odgovorili te putem Novog lista poručili kako su kontaktu s putnicom te će učiniti sve da joj se ispričaju, da joj nadoknade štetu, te da vozače sankcioniraju.

- Izuzetno nam je neugodno da se ovo dogodilo, svima je jasno da nam ovakvo nešto nikad ne bi moglo biti u interesu; ovakav način komunikacije i ponašanja naših djelatnika je i više nego neprihvatljiv. Budući da nam je gospođa priložila dokumentaciju, znamo identitet obojice vozača i oni će biti sankcionirani, i to sasvim sigurno adekvatno - priopćili su iz Autotransa.