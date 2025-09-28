Uz obalu pljuskovi i grmljavina, bit će bure s olujnim udarima

Prema najnovijoj prognozi, Hrvatsku u nedjelju očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša će padati uglavnom na Jadranu i u područjima uz obalu, dok će u Dalmaciji lokalno biti i pljuskova s grmljavinom.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će duž obale puhati umjerena, mjestimice i jaka bura. Posebno se ističu podvelebitska područja gdje su mogući i olujni udari bure, što može uzrokovati poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Temperature će biti nešto niže u odnosu na prethodne dane, u unutrašnjosti će se najviša dnevna kretati većinom između 15 i 19 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s temperaturama između 22 i 24 °C. U Zagrebu će prijepodne biti umjereno do pretežno oblačno, a tijekom poslijepodneva očekuju se i sunčana razdoblja, uz uglavnom suho vrijeme. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će oko 18 °C, dok će u okolnom gorju biti znatno svježije, od 10 do 13 °C.

Djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano bit će u ponedjeljak. U Slavoniji u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura zraka od 7 do 12, a na Jadranu između 14 i 18 °C. Maksimalna uglavnom od 15 do19, a na Jadranu 21 i 25 °C.

Vjetar ograničava promet

Savjetuje se građanima da planiraju aktivnosti u skladu s prognozom, posebno na Jadranu gdje su mogući izraženiji pljuskovi i jaka bura, osobito podno Velebita. Vozači i nautičari trebaju biti na oprezu zbog mogućih olujnih udara vjetra. Zbog jakog vjetra na DC99 između mjesta i čvora Križišće (A7), LC58107 Kraljevica-Križišće i Jadranskoj magistrali između (DC8) Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupina).

Ostanite informirani i pratite najnovije vremenske prognoze kako biste se na vrijeme pripremili na promjene vremena koje nas očekuju tijekom dana.