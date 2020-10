Podsjetimo, predsjednik Milanovi\u0107 ranije je u Iloku ministra Tomislava \u0106ori\u0107a nazvao ma\u0111arskim potr\u010dkom. Izjavio je da mu je \u0106ori\u0107 preko Davora Bernardi\u0107a poslao svoj \u017eivotopis.

- \u0106ori\u0107 je 2012. bio docent na Ekonomskom fakultetu i njegov CV se tada preko Davora Bernardi\u0107a na\u0161ao na mojem stolu. Htio je promociju, ali ja takve dotepence nisam primao. Pa se onda uvalio u HDZ. Zato sam ja za Plenkovi\u0107a Milanovi\u0107, a za \u0106ori\u0107a gospodin predsjednik hrvatske Republike\u00a0 -\u00a0rekao je Milanovi\u0107.

- Mislim da vi koji pratite rad Vlade znate \u0161to je u\u010dinjeno i \u0161to nije, znate kakvo je stanje bilo do 2016. godine. Na samom kraju je i projekt realizacije LNG terminala i to najvi\u0161e govori o tome da realizacijom projekta Hrvatska ulazi u poziciju da je u stanju biti igra\u010d na energetskom tr\u017ei\u0161tu, \u0161to prije nije bilo. Nemam namjeru polemizirati s predsjednikom - rekao je \u0106ori\u0107 na izjavu da je on 'ma\u0111arski potr\u010dko'.\u00a0

Komentirao je i situaciju s ovrhama i rekao da nije ukusno da on dijeli lekcije, a njegova vlada nije do kraja za\u0161titila ovr\u0161ene gra\u0111ane.

