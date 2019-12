'Moj Adrian je bio u zatvoru s ubojicama i turskim dilerima'

Mladi Adrian P. pušten je iz splitskog zatvora. Proveo je tamo 30 dana, nakon što je u studenom divljao splitskim ulicama na motoru.

'U zatvoru s dilerima i silovateljima'

Mladićev otac nam je opisao kako mu se devetnaestogodišnji sin osjeća sada, nakon što je izašao na slobodu.

- Kaje se. On je htio malo novca zaraditi. Samo je taj jedan put to napravio da zaradi novce na internetu i vidio da je to pogrešno. On je to smatrao mladenačkim eksperimentom i utvrdio je da se taj eksperiment nije isplatio. Sad se promijenio i poštovat će propise. Bitno je naglasiti da je on dijete. Ne možemo očekivati da netko od 19 godina zna što valja u životu i kako zaraditi novce. Ne može se očekivati ništa pametno od djeteta od 19 godina - kazao nam je otac.

Zanimalo nas je kakav mu je sin nakon izlaska iz zatvora. Jesu li ga rešetke promijenile?

- Nije isti. Zamislite da stavite dijete u ćeliju s najgorim zatvorenicima, dilerima i ubojicama. Kako će takvo dijete izaći iz zatvora? On možda jest fizički odrastao. Ali u njegovoj glavi, tko može dokazati koliko ima on godina? On je dijete koje je strpano s kriminalcima. Nisu ga stavili u dom za maloljetnike, kao njegove vršnjake nego su ga stavili s dva Turčina koji dilaju drogu i s najvećim narkobossom. Kako može izaći vani normalan? I sad mora odslužiti još 50 dana - kaže otac.

Što mu je s prstima?

- Ne kažem da je on u pravu, nikad nisam ni tvrdio da je on u pravu, ali po mom je trebalo odrediti mu odgojnu mjeru, a ne kaznu zatvora za koju mislim da neće koristiti preodgoju velikoga djeteta. To je i sutkinja rekla, da zna da će ići s narkobossovima u zatvor. Ali u takvom prekršajnom postupku predviđena je samo kazna zatvora, a ne odgojna mjera. Nije ni sutkinja kriva, ona mora ići po zakonu. On da je ubio nekoga, poslali bi ga u dom za maloljetnike, a pošto je skrivio prometni prekršaj, veliko dijete mora ići u zatvor sa silovateljima - kaže otac.

Njegovim izlaskom na Instagramu se pohvalila i njegova djevojka, uz natpis 'Pogodite tko se vratio?'. Na snimci su mnogi primijetili kako su Adrianu dva prsta omotana zavojima.

- Nije to bila nikakva ozljeda. Mislim da je to bilo nekakvo istegnuće prsta, zapeo je na stepenicama - otkrio nam je otac.

Otkriveni novi prekršaji

Podsjetimo, Adrian je u prvom postupku osuđen na 80 dana zatvora i 14.000 kazne, i tom postupku čeka se pravomoćnost presude, dok drugi postupak, također za prometne prekršaje još traje.

U 24 minute koliko traje njegova snimka, napravio je više od 80 prekršaja.

Tako će na slobodi čekati pravomoćnost presude, ali i presudu u drugom postupku koji je zbog brojnih prometnih prekršaja pokrenulo Državno odvjetništvo.

Naime, Državno odvjetništvo na snimci je uočilo još prometnih prekršaja koje je mladić počinio u sumanutoj vožnji splitskim ulicama, gdje je više puta prekoračio brzinu, prolazio kroz crvena svjetla, prelazio duple pune crte, oduzimao prednost prolaza, pretjecao u tunelu...

Kako piše Dalmatinski portal, Državno odvjetništvo pobrojalo je još 23 prekršaja.

Mladić je i prije ovih postupaka već šest puta pravomoćno osuđivan za prometne prekršaje.

Motor Suzuki s kojeg je snimao divlju vožnju splitskim ulicama privremeno mu je oduzet, a u suludoj vožnji zbog koje je i završio u zatvoru napravio je više od 80 prometnih prekršaja.

