Josip Rončević (90) dva dana umirao je u mukama. Puknuo mu je čir na želucu. Liječnik Hitne pomoći iz Ploča nije ga htio poslati u bolnicu, a lijek protiv mučnine bio je vrhunac te nesmotrene terapije. Josipa više nema, a liječnik ostaje bez posla.

- Sve je počelo prošle subote, kad je djedu Josipu pozlilo. Žalio se na jake bolove u trbuhu, imao je crnu stolicu, nije mogao jesti... Ukućani su odmah posumnjali na puknuće čira s obzirom na to da je od čira na želucu bolovao godinama. Pozvali su Hitnu pomoć misleći da će ga sigurno odvesti u splitsku bolnicu. I Hitna pomoć je stigla, ali je liječnik zaključio da ga ne treba voziti u bolnicu i unatoč svim molbama ukućana uputio ih je da se jave njegovoj obiteljskoj liječnici u ponedjeljak, dakle za dva dana - priča nam unuk koji se, kao i djed, zove Josip Rončević.

Kad je čuo da je Hitna pomoć odbila prevesti djeda u bolnicu, njegov unuk Josip je krenuo iz Zagreba za Ploče.

- Stigao sam u nedjelju i djedu je bilo sve lošije. Otišao sam na Hitnu pomoću Ploče i zatražio da dođu pregledati ga. Bili su bezobrazni u komunikaciji i odbili su me. Tad sam nazvao dispečera Hitne u Dubrovniku i oni su ih poslali k nama kući.

Djed je bio u strašnim bolovima, a oni su mu krenuli dati injekciju. Pitao sam ih što mu to daju, nisu nam željeli reći. Inzistirao sam, rekao sam da imamo na to pravo, pa mi smo mu najbliža obitelj, znamo njegov zdravstveni karton. Tad je tehničar rekao da mu daju injekciju protiv mučnine. Okrenuli su se i krenuli prema izlazu. Upitao sam ih: ‘Pa zar ga stvarno nećete odvesti u bolnicu?’. Doktor mi je rekao kako ja nisam ovlaštena osoba da znam kako treba postupati. Odgovorio sam mu: ‘Istina, ali ako djed ovdje umre, zapamtit ćete me’. Na to je on rekao kako će zvati policiju, s čime sam se složio. Ali nije zvao, okrenuli su se i otišli – priča nam vidno ogorčeni unuk Josip. Nakon odlaska Hitne pohitao je po djedov nalaz.

'Bili su bezobrazni'

- Bilo je oko 5 sati i, čim sam ga dobio, počeo sam nazivati medicinsku sestru naše obiteljske liječnice. Žena je došla sat ranije na posao i organizirala sanitetski prijevoz za djeda. Tad su me nazvali iz kuće i rekli da je djed umro – prisjeća se unuk trenutka u kojem je doznao da djedu više ne može pomoći. Ova liječnička pogreška djeda Josipa stajala je života, a koje će posljedice snositi liječnik, pojasnio nam je ravnatelj ZHM-a Dubrovačko-neretvanske županije Luka Lulić.

'Pomirio se s otkazom'

- Kod jednog liječnika utvrđeno je da u vrijeme hitne medicinske intervencije nije postupio u skladu sa stanjem pacijenta, što potvrđuje i nalaz komisije. Zbog toga će taj liječnik dobiti otkaz ugovora o radu – kaže nam ravnatelj Lulić.

S obzirom na to da imamo spoznaje kako su propust navodno napravila dva iskusna liječnika jer ga niti jedan od njih nije poslao u bolnicu, pitali smo ravnatelja Lulića što će biti s drugim liječnikom.

- Nije utvrđeno da je drugi napravio propust, a kad bismo tako gledali, onda možemo zaključiti da je pacijent prvo bio i kod liječnika opće prakse, no na takav način bismo došli do pedijatra, a to nema smisla. Onaj tko je napravio propust koji je, nažalost, pacijenta stajao života, taj mora snositi i posljedice – rekao je ravnatelj Lulić. Kontaktirali smo i dubrovačko-neretvansku policiju, iz koje su najavili istragu o slučaju. Pitali smo i ministra Vilija Beroša za komentar.

- Obaviješten sam o nemilom događaju preminulog pacijenta u Pločama. Zavod za hitnu medicinu županije izvijestilo me o pokretanju izvanrednog stručnog nadzora radi utvrđivanja okolnosti. To, nažalost, neće vratiti izgubljen život, ali će rasvijetliti detalje ovog slučaja. Izražavam najdublju sućut obitelji preminuloga i pružam svu podršku koja im je potrebna u ovom trenutku - odgovorio je.