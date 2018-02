Moj Josip se trebao ove godine ženiti, još čekam da dođe kući

Probudio sam se oko tri sata i obuzeo me neki nemir. Digao sam se i išao sam tražiti sina Josipa (28), nije bio u svom krevetu. Mlad je i prije znao ponekad kasnije doći, a ima i djevojku pa sam pomislio da se negdje zadržao, ali nemir mi nije dao mira. Zvao sam ga na mobitel nije se javljao, čekao sam neko vrijeme očekujući da će me nazvati što je uvijek činio kada bi vidio propušten poziv, ali nije zvao.

Nemir je bio sve jači, pozvao sam još neke brojeve, tražio sam ga, ali mi nitko nije mogao reći gdje je moj Josip. Čuo sam se s njegovom djevojkom i ona mi je rekla da je u subotu navečer oko 18 sati bio kod nje i rekao joj je da ide do Bodovaljaca, susjedno selo, gdje je bilo organizirano tradicionalno Pokladno jahanje. Ujutro su mi došli reći strašnu vijest, priča kroz suze Josip Čajić otac nesretnog mladića koji je automobilom sletio u kanal pored mosta u izgradnji, na dionici županijske ceste 4157 Vrbje-Bodovaljci, na novogradiškom području i poginuo.

- Otišao sam do kanala gdje se gradi most na cesti Vrbje-Bodovaljci, u kanalu pod mostom bio je Golf moga Josipa, on je sjedio u njemu voda mu je bila do pasa. Liječnici Hitne pomoći su ga pokušavali reanimirati, ali kad sam ga dotakao, odmah sam znao da mome Josipu nema pomoći, rekao sam im da se ne trude - dodaje otac.

Kaže da je Josip prije tjedan dana diplomirao na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, planirao se ove godine oženiti, sve je bilo organizirano.

- Prije pet godina prepustio sam mu tvrtku Agroprodukt jer sam otišao u mirovinu, dobar je bio, vrijedan i odgovoran. Nismo niti svjesni što se dogodilo, još čekam da dođe kući, ne znam kako ćemo ovo preživjeti - priča nam Josip.

Uz njega i majku mladića su njihovi najbliži, sin i kćerka i njihovih petero unučadi. Vrbje, a i Bodovaljci su zavijeni u crno. Samo dan prije se pjevalo i veselio.

Pretpostavlja se da se nesreća dogodila u prvim satima ponedjeljka, bila je magla, a kolnik sklizav zbog niskih temperatura. Mladića su najvjerojatnije iznenadili zavoj i uzvisina prema starom uskom mostu tako da je bez tragova kočenja sletio u kanal između starog i mosta u izgradnji. Radnik koji je u ponedjeljak prvi došao na gradilište vidio je auto u hladnoj vodi i mladića u njemu koji nije davao znakove života.