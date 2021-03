Koji je moj motiv ili pobuda da bi pomagala nekome u počinjenju kaznenih djela, a u spisu se navodi kako kod mene ne postoji nesrazmjer imovine s mojim prihodima - upitala se Zdenka Peternel, desna ruka Nadana Vidoševića dok je on bio šef HGK-a, iznoseći obranu na Županijskom sudu u Zagrebu.

Potom je rekla kako Davor Komerički i Igor Premilovac koji su je teretili ne mogu biti vjerodostojni svjedoci jer su se s Uskokom nagodili za uvjetnu kaznu s tim da je lažno terete gdje god se sjete.

- Kako to de ne postoji niti jedan snimljeni razgovor mene i Premilovca, niti SMS, niti jedan mail...Kako to da Komerički i Premilovac nisu naveli niti jedan dan ili period kad su mi navodno predavali novac? Nisu bili bez iskustva. Sigurno bi se pobrinuli da se to snimi ili snimi kontakt kalo bi imali dokaz. Možda bi se utvrdilo da sam na datum koji bi naveli bila na bolovanju ili negdje drugdje - rekla je Peternel.

Potom je dodala kako su joj dok je bila u istražnom zatvoru nudili da tereti Vidoševića, a za uzvrat joj nudili uvjetnu kaznu.

- Moj odvjetnik čudio se kad sam mu rekla da se neću nagoditi - rekla je Peternel.