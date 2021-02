Nisam očekivao da će onima koji su izjavljivali to što su izjavljivali, ego biti toliko povrijeđen da će se ponašati kao mala djeca koja zovu tatu kada se s njima netko neće igrati - kazao nam je danas Tomislav Kovačević, vlasnik riječkog kafića Three Monkeys, osvrčući se na "trakavicu" koja se digla nakon njegove objave statusa na Facebook-u u kojoj je poručio da "članovi, glasači i simpatizeri HDZ-a" nisu dobrodošli u njegov bar, a čiji čin je premijer Plenković jučer nazvao "eklektnim primjerom diskriminacije", koji graniči s fašizmom, nakon čega je pravobraniteljica Lora Vidović pokrenula ispitni postupak te tražila Kovačevićevo očitovanje o diskriminaciji i govoru mržnje.

'Svašta mi spočitavaju ove dane'

Ona je, naime, poručila da biranje gostiju kafića prema političkoj opciji kojoj su naklonjeni može predstavljati diskriminaciju temeljem političkog uvjerenja koja je zabranjena Ustavom i zakonom. Objašnjavajući svoj potez Vidović je, između ostalog, podsjetila na EU presudu u slučaju Feryn, kada je vlasnik belgijske kompanije izjavio da se niti jedan "imigrant" kod njega neće zaposliti.

- Svašta mi se spočitavalo ove dane, uključujući diskriminizaciju poput one spomenute od pravobraniteljice, no to nisu iste teze. S moje strane diskriminacije nema. Ja sam samo rekao da mi HDZ-ovci nisu dragi, a ako je itko diskrininiran to sam ja. Dat ću vam samo primjer kada nam je uništen Božić i Nova godina kada nam je bio zabranjen rad na štandovima, dok su ti isti štandovi radili u šoping centrima u kojima kola isti zrak, a o mjerama odlučivo stožer na čijem čelu nije netko iz struke već jedan policajac. Isto tako, jedna stranka, čiji su akteri nepravomoćno osuđeni u više afera, čije čelništvo ih brani ili kaže da nisu znali niti su odgovorni za ponašanje i postupke njihovih pojedinaca, od mene traži da platim kaznu od 30 tisuća kuna ili čak idem u zatvor ako se moji gosti ne pridržavaju epidemioloških mjera. Što se pravobranitelji ne pozabave tim pitanjima ili premijer odgovori na njih - pita se Kovačević ističući kako je naveo samo jedan od niza primjera.

Dodaje kako je svjestan svega što je rekao te da, kada analizira sve, ne vidi nikakvu spornu tezu u svojim izjavama, a kamoli laž.

Kaže da mu se ovih dana javlja mnogo ljudi, od trolova do onih koji mu šalju poruke podrške, no u velikoj količini to su, ističe, stariji ljudi, koji su, kao i njegov pokojni otac, članovi HDZ-a danas razočarani smjerom u kojem država ide.

- Neki i daju podršku, neki "vojnici" trolaju, a mnogi će u konačnici okrenuti glavu. No ima i onih, poput jedne starije žene, koja je razočarana današnjim HDZ-om jer to, kaže, nije više ona stranka u koju se kao mlada učlanila i kojoj više želi pripadati. Ja još jednom ponavljam - ja samo želim ravnopravnost za sve, da mogu u miru raditi, zarađivati i živjeti normalnim životom - kaže Kovačević, koji je u RTL-ovom Diretku za HDZ kazao da su od stranke postali sekta.