'Moj savjetnik Galić u više je navrata kontaktirao Vargu...'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović komentirala je u utorak upletenost svojeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Vlade Galića u aferu SMS, kazavši kako joj je poznato da je Galić u više navrata kontaktirao Franju Vargu, glavnog aktera afere, ali nije htjela davati izjave u njegovo ime.

Prema pisanju tjednika Nacional, s Franjom Vargom, koji je u aferi SMS falsificirao tekstualne poruke, kontaktirao je i aktualni savjetnik predsjednice za obranu i nacionalnu sigurnost Vlado Galić. Galić je u vrijeme kada je na čelu HDZ-a bio Tomislav Karamarko, u HDZ-u bio glavni čovjek za logistiku. Kako tvrdi Nacional, upravo su Galić i Milijan Brkić bili glavni ljudi koje je Varga kontaktirao.

"Razgovarala sam s gospodinom Galićem. Ono što vidimo za sada su insinuacije. Galić je spreman dati iskaz nadležnim institucijama i na tome bih ostala za sada. Neka institucije odrađuju svoj posao. On jest spomenuo da je nekoliko puta bio u kontaktu s Vargom, međutim niti blizu onom omjeru koji se insinuira u medijima. Poštujem trodiobu vlasti i neću se petljati u rad policije, pravosudnih organa i DORH-a, neka oni odrade posao do kraja", izjavila je Grabar-Kitarović novinarima na marginama Foruma Inicijative tri mora - ususret digitalnoj budućnosti.

"Mislim da mi je rekao da su se dva puta vidjeli osobno, i da je bilo još nekih kontakata, ali nezgodno mi je govoriti u ime gospodina Galića. Voljela bih da on najprije da iskaz nadležnim službama, ukoliko to nadležne službe drže da treba i mislim da bi bilo dobro da sam istupi u medijima i objasni svoju ulogu u svemu tome", kazala je upitana o kakvim se kontaktima Varge i Galića radi.

Nada se, kaže, da se u aferi SMS ne radi o unutarstranačkom sukobu niti joj je premijer to kazao. Rekla je kako je informaciju da je bilo pokušaja kompromitacije, odnosno rušenja premijera Plenkovića, što je objavio Nacional, vidjela prvi puta u medijima.

"To sam prvi puta pročitala u medijima. Jučer sam razgovarala sa šefom SOA-e Danijelom Markićem i nije mi dao nikakve indicije u tom smislu. Ako je to točno očekujem da će mi se nadležne službe obratiti i da ćemo onda o tome razgovarati jer onda to mijenja cijelu situaciju", naglasila je Grabar Kitarović.

"Prema onome što sam čula od nadležnih službi, premijera i predsjednika Sabora, riječ je o kriminalnim aktima pojedinca čije su usluge potencijalno koristili neki drugi pojedinci. Ukoliko postoje indicije da su postojali napori za rušenje premijera, onda to jest pitanje nacionalne sigurnosti i stabilnosti i institucije se time trebaju baviti. Ja mogu utjecati politički do određene granice, ali moram poštovati neovisnost institucija", istaknula je predsjednica.

Drži da je ovo više pitanje za rad institucija nego za Vijeće za nacionalnu sigurnost.

O najnovijim objavama uz grupu Borg: Neka institucije odrade svoj posao do kraja i neka se sasvim istraži

Vezano za objavu novih mailova vezanih uz grupu Borg po kojima se Lex Agrokor u posljednji tren mijenjao kako bi se pogodovalo američkom fondu Knighthead, Grabar Kitarović je kazala da joj ovi podaci nisu bili poznati i da ih je saznala iz medija te se nada da će se uskoro o njima očitovati DORH i ostale nadležne institucije.

'Afera oko Agrokora nije zatvorena'

Komentirala je da cijela ta afera "nažalost nije zatvorena" te poručila neka institucije odrade svoj posao do kraja i neka se sasvim istraži.

"Temeljna razlika između SMS afere i onoga što se događalo u Agrokoru činjenica je da je skupina visokih ozbiljnih državnih dužnosnika komunicirala preko nedopustivih sredstava komunikacije u izradi jednog zakona koji je bio ključan za stabilizaciju i opstanak hrvatskog gospodarstva i sprječavanje domino efekta. To mi je kao predsjednici dalo dojam da je u pitanju bila nacionalna sigurnost jer su se zaobilazile institucije i koristila sredstva koja nisu bila primjerena ", ustvrdila je Grabar Kitarović.

Ponovila je kako bi, da je na mjestu savjetnika iz grupe Borg, vratila novac jer je "čast važnija od novca".

Odluku o predsjedničkoj kandidaturi objavit ću kada za to dođe vrijeme

Upitana hoće li se ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima, Grabar Kitarović je kazala da je prerano još govoriti o tome jer je ostalo još nešto više od godinu dana do kraja mandata te istaknula da će odluku objaviti kada za to dođe vrijeme i kada to bude primjereno.

"Prije toga nas očekuju europski izbori i ne bih htjela da se te dvije kampanje preklapaju jer dovoljno je vrijeme između izbora. Neka stranke odrede svoje kandidate i odrade europske izbore i onda ćemo dalje", poručila je.

Ocijenila je da naša opsesija izborima općenito nije dobra te ustvrdila da je ovo trebala biti godina bez izbora i predizbornih kampanja, već godina reformi, "a mi smo je nekako potrošili - jedan dio na afere, a jedan dio na spekulacije oko izbora".