'Moja kći je bila zdrava cura, a onda ju je taj virus samo uzeo'

Svim ljudima koji misle da je to samo virus, molim vas razmislite ponovno. Govorim iz osobnog iskustva jer ova pošast odnijela je život mojoj zdravoj 21-godišnjoj kćeri, zavapila je Diana Middleton, majka Chloe Middleton (21) iz Buckinghamshirea u Velikoj Britaniji. Chloe, kaže obitelj, u vrijeme kad je zaražena korona virusom nije imala ni jednu drugu bolest ili zdravstvenu smetnju.

Njena tetka Emily Mistry potvrdila je britanskim medijima da je njezina nećakinja uvijek bila zdrava i rekla da je obitelj utučena do boli.

- Ovaj virus je stvaran. Molimo pridržavajte se smjernica vlade. Zaštitite sebe i zaštitite druge! Virus se ne širi sam, LJUDI šire virus! Život kakav smo poznavali se drastično promijenio, ali ako svi sada ne djelujemo kako bismo zaštitili sebe i druge, duže će se ova agonija nastaviti - napisala je njena teta na društvenim mrežama.

Chloe je druga najmlađa žrtva korona virusa u Britaniji. Tinejdžer (18) koji je preminuo prije nekoliko dana imao je ozbiljnih zdravstvenih problema prije zaraze.

Od Chloe se opraštaju brojni prijatelji, ali njena smrt je duboko potresla cijelu Britaniju. Od liječnika do poznatih, mnogi na twitteru dijele njenu fotografiju s upozorenjem - shvatite ovu bolest ozbiljno kako bismo spasili mnoge poput Chloe.

If this does not serve as a warning, I'm not sure what will.



- 21 years of age

- No underlying health conditions



RIP Chloe.https://t.co/9gJ83mvAZ8