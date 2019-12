'Moja kršćanska narav nalaže mi da posjećujem zatvorenike'

Svoju današnju predsjedničku turneju završila je na Gripama u Splitu. Pred punom dvoranom održala je zanimljiv govor koji je u cijelosti prenio portal Dalmacija danas.

Uz klasične pozdrave, govoru o obitelji i moljenju ni više ni manje nego gospi Sinjskoj, a eto danas je baš bila u Sinju, no to nema veze s time, važno je da se molila, kritizirala je i svoje protukandidate ali se i suptilno ograđivala od svojih gafova poput onoga u kojem je rekla da će Milanu Bandiću nositi kolače i u zatvor, no smatra, da do toga neće doći.

Osvrnula se i na predsjednika Franju Tuđmana koji joj je inspiracija.

- On je osoba iz koje crpim snagu i inspiraciju, koja me inspirirala da mandat obilježim zajedništvom, kao što je bila njegova pomirba. Od vas tražim drugi mandat. Stojim kao osoba, kao majka, žena pa tek onda kao predsjednica, koja ima svoje vrijednosti od vjere i ljubavi do poštovanja prema svom narodu i svakoj drugoj osobi - rekla je Kolinda.

Spomenula je i kako je djecu nakon reintegracije vodila u Vukovar i Knin, no kako smo već pisali to nije bilo moguće jer se mirna reintegracija odvila '98, a djecu je dobila 2001. i 2003.

- Prvim autobusom sam otišla s Jakovom u Knin. Poveli smo djecu u Vukovar nakon reintegracije da im usadimo ljubav, vjeru i domoljublje - ponavlja sebe nakon što je to isto rekla i u Sinju na kritike Milanovića kako za vrijeme Sanaderova mandata nije bila u Vukovaru.

Ipak vrhunac govora je onaj u kojem se ograđuje od izjave za Milana Bandića ali i upućuje na to kako je ona nepotkupljiva.

- Kada je riječ o mom pjevanju, kolačima, moja je kršćanska narav takva da mi nalaže da posjećujem zatvorenike i sve ostale, a dabogda svi hrvatski političari bili korumpirani kao ja! - uzviknula je Kolinda.

Što joj znači izjava ' dabogda svi hrvatski političari bili korumpirani kao ja' nije razjasnila u daljnjem govoru već je nastavila u hvaljenju uspjeha HDZ-a.

Tema: Predsjednički izbori