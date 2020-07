'Moja obitelj nije uzela niti lipe iz proračuna. Krišto govori laži'

OŠTAR ODGOVOR Karolina Vidović Krišto veliča ustašku ideologiju, poručuje Mrsić. Što se izbora tiče, kaže da će surađivati sa SDP-om samo ako Bernardić ne bude premijer

<p><strong>Mirando Mrsić</strong>, predsjednik Demokrata, u nedjelju će se boriti za novi saborski mandat. Bivši ministar rada i mirovinskog sustava u vladi Zorana Milanovića prokomentirao je za 24sata aktualna događanja. </p><p><strong>Kandidatkinja Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto kazneno vas je prijavila rekavši kako ste na novinarskoj tribini izjavili da 'bi ona ubijala ljude zbog njihove pripadnosti". Kako komentirate tu prijavu?</strong></p><p>Gospođa Krišto je tijekom foruma HND-a na temu statusa novinara u hrvatskom društvu vrlo jasno rekla da Jasenovac ne postoji, zanijekala je holokaust te je veličala ustašku i nacističku ideologiju koja je ubijala ljude zbog vjere, ubijala je ženu i djecu. Ta ideologija danas u Hrvatskoj ne smije imati prostora za djelovanje, posebno ako želimo da se naša država razvije u moderno, demokratsko društvo koje potiče jednakost, solidarnost i međusobno razumijevanje. Također, gospođa Krišto je krivo informirana što sam točno rekao jer je nakon svog govora mržnje i nijekanja povijesnih činjenica naprasito napustila forum koji je trebao služiti kao podrška novinarima koji su, nažalost, nezaštićeni jer ne postoji kolektivni ugovor, a prekarni rad je sveprisutna pošast koju treba eliminirati.</p><p><strong>Znate li o kojem uglednom liječniku govori kada se poziva na njegove tvrdnje da ste ga u bivšoj državi prijavili radi 'izgovaranje hrvatske nacionalne misli'?</strong></p><p>Gospođa Krišto govori laži zbog promocije svojih ideoloških uvjerenja što je očito jer ni sama nije imenovala tog takozvanog bivšeg studenta. A da se bolje informirala saznala bi sam imao sam problema u bivšoj državi jer sam na kongresu studenata medicine i stomatologije, inzistirao da se uz himnu bivšeg sistema, izvede i naša himna Lijepa naša.</p><p><strong>Je li se Vaša supruga okoristila proračunom i to u milijunskim iznosima kako navodi Vidović Krištov te planirate li i Vi podizati tužbu protiv nje?</strong></p><p>Ni moja supruga, ni moja cijela obitelj nije iz državnog proračuna uzela niti lipe, niti bila dužna. Gospođa Krišto se referira na spor između HZZO-a i američke farmaceutske kompanije Shire koji je riješen van sudskom nagodbom. Gospođa Krišto, obzirom da je zaposlenica HRT-a, novinarka po struci, trebala bi bolje provjeravati točnost informacija prije nego ih, bez ikakve osnove, iznese u javnost. Cijeli, detaljan spis o navedenom sporu postoji na mrežnim stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (sukobinteresa.hr) gdje izrijekom stoji kako nije postojao sukob interesa te se savjetovalo, primarno, HZZO-u da spor riješi van sudskom nagodbom. O daljnjim postupcima moje supruge bit ćete pravodobno obaviješteni.</p><p><strong>Rekli ste da su izborna obećanja licitacije za privlačenje građana, smatrate li da bi se stranke koji dođu na vlast, a ne izvrše obećanja trebalo konkretno 'kažnjavati', 'penalizirati', a ne samo prepuštati građanima da ih 'kažnjavaju' na narednim izborima?</strong></p><p>Birači trebaju stranke kažnjavati na izborima, ali za to treba promjena izbornog sustava za koju se zalažu Demokrati i Laburisti. Građani trebaju birati svoje zastupnike imenom i prezimenom. Sadašnji izborni model nije dobar što i birači pokazuju niskom izlaznošću. Bitno je bahate političare educirati na izborima da se više ne smiju ogriješiti o građanke i građane lažnim obećanjima. Tako će najbolje naučiti.</p><p><strong>Korona nigdje nije otišla, nitko ju nije pobijedio no mjere popuštaju osobito prema zemljama gdje je situacija zabrinjavajuća. Mislimo na BiH. Kao liječnik i političar smatrate li to dobrim potezom ili se radi o potrebi da se Hrvatima iz BiH omogući nesmetano glasovanje kako dio javnosti misli?</strong></p><p>Prebrzo otvaranje hrvatskih granica nakon korona pandemije izborni je trik HDZ-a kako bi ubrzao izbore. To nažalost nije skrb o gospodarstvu kako to HDZ pokušava imputirati. Nažalost, Plenković je to pokazao i sa svojim neodgovornim ponašanjem, neodlaskom u samoizolaciju, nakon Zadra. Jedina pravila i prava koje HDZ poštuje su njihova prava.</p><p><strong>Kako ste vi doživjeli sučeljavanje Bernardića i Plenkovića, tko se od njih po vama bolje snašao i zašto?</strong></p><p>Jedan je bahat, neiskren i nesposoban, a drugi samo nesposoban. Nažalost, obojica neodgovorni spram građanki i građana koji su puno više očekivali, a ne infantilna prepucavanja bez konkretnog sadržaja o rješavanju ekonomske i zdravstvene krize.</p><p><strong>Jeste li Bernardiću u ove dvije godine oprostili izbacivanje iz SDP-a i da li biste bili spremni surađivati s njegom koalicijom?</strong></p><p>Nemam što Beri opraštati. Svoja uvjerenja nisam htio žrtvovati radi ostanka u SDP-u. S njima ću surađivati jedino ako shvate da Bero ne može biti premijer jer naprosto nije taj kalibar, ma koliko god se pokušavao PR-ovski pripremati za TV sučeljavanja. TV nastup i biti premijer koji ovu zemlju mora izvući iz ekonomske krize, osloboditi je korupcijskog jarma HDZ-a, a posebno je zaštiti od Škorinih ustaša, dvije su različite uloge. Odgovorno i odlučno liderstvo koje danas treba Hrvatska ne može se nabubati.</p>