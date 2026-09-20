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DERBI GOLUBOVA PISMONOŠA PLUS+

MOJA ZLATNA GOLUBICA 'Oblio me znoj kada je Victoria postala šampionka. Ispunila mi je san'

Piše Bogdan Blotnej,
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MOJA ZLATNA GOLUBICA 'Oblio me znoj kada je Victoria postala šampionka. Ispunila mi je san'
Foto: Privatni album/
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U derbiju golubova pismonoša, ptica Marija Lakete prva je preletjela 550 kilometara od Češke do Hrvatske. ‘Klecala su mi koljena’, kaže vlasnik

Kad sam vidio da smo osvojili prvo mjesto, mene je oblio znoj. Koljena su mi klecala! Taj moment dolaska je bio strašan, bio sam jako ponosan kraj tolike konkurencije i na toj razini. Takvo što se ne ostvaruje svaki dan.

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