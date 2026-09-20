U derbiju golubova pismonoša, ptica Marija Lakete prva je preletjela 550 kilometara od Češke do Hrvatske. ‘Klecala su mi koljena’, kaže vlasnik
DERBI GOLUBOVA PISMONOŠA PLUS+
MOJA ZLATNA GOLUBICA 'Oblio me znoj kada je Victoria postala šampionka. Ispunila mi je san'
Čitanje članka: 3 min
Kad sam vidio da smo osvojili prvo mjesto, mene je oblio znoj. Koljena su mi klecala! Taj moment dolaska je bio strašan, bio sam jako ponosan kraj tolike konkurencije i na toj razini. Takvo što se ne ostvaruje svaki dan.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku