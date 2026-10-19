Obavijesti

News

Komentari 43
NA VLAST STIGAO 2016. PLUS+

MOJIH PRVIH 10 Plenkovićev put od rušenja Karamarka pa do pobjede nad Milanovićem...

Piše Boris Rašeta, Boris Rašeta ,
Čitanje članka: 4 min
MOJIH PRVIH 10 Plenkovićev put od rušenja Karamarka pa do pobjede nad Milanovićem...
Foto: Pixsell.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Srušio je Karamarka u HDZ-u, pobijedio Milanovića na izborima. Pod njegovim vodstvom HDZ je preuzeo sve institucije u državi, koja je skrenula u desno

Svi se sjećamo izbora na kojima je Andrej Plenković 2016. godine pobijedio Zorana Milanovića. U HDZ-u su se, za čelo stranke, prije toga tukle dvije struje - jedna je, Brkićeva, za šeficu stranke htjela instalirati Ivanu Maletić, bezličnu, anemičnu političarku, koja bi HDZ trajno nastanila u oporbi. Druga, Šeksova struja, htjela je Andreja Plenkovića, mladića iz crvene obitelji koji se u HDZ učlanio tek 2011. godine, ali je imao sve što hrvatski birači vole - obrazovanje, znanje jezika, profinjenost i poželjni narativ. Visok je i snažan, autoritaran; anemičan, ali punokrvan političar, uzgred budi rečeno, bez tih osobina teško je vladati Alibabinom špiljom s Trga žrtava. HDZ-ovci poštuju samo silu, moć i novac, ali ako im to jamčite, možete se zvati i Pupovac ili Broz, stavit će vas na čelo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 43
Prvo pozirao ispred zatvora! Predao se torcidaš Stipe Lekić...
DOŠETAO JE U ZATVOR!

Prvo pozirao ispred zatvora! Predao se torcidaš Stipe Lekić...

U splitski zatvor na Bilicama večeras se došetao Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide, kojeg je policija posljednjih dana tražila zbog kriminalističkog istraživanja oko spornih uzvika u Torcidinoj povorci...
VIDEO KAOS SE ŠIRI Francuska u plamenu, prosvjedi se pretvorili u pljačku i palež: 'Opasno je...'
APOKALIPSA U FRANCUSKOJ

VIDEO KAOS SE ŠIRI Francuska u plamenu, prosvjedi se pretvorili u pljačku i palež: 'Opasno je...'

Nasilje nije ostalo ograničeno samo na Pariz, zahvatilo je i druge francuske gradove. Tijekom vikenda ozlijeđene su stotine pripadnika sigurnosnih snaga, a policija je provela tisuće uhićenja diljem zemlje.
VIDEO Smrskan auto na A3 kraj Rugvice, kolona duga čak 4 km!
KAOS NA CESTAMA

VIDEO Smrskan auto na A3 kraj Rugvice, kolona duga čak 4 km!

Ogromne kolone stvaraju se na prilazima Zagrebu. Na A3 između Rugvice i Ivanić Grada došlo je do teške nesreće, a velike su gužve i u smjeru čvora Zagreb zapad na A2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026