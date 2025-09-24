MOL: Hrvatski naftovod nije spreman isporučivati dovoljno nafte Mađarskoj i Slovačkoj

Prošlog tjedna MOL i Janaf proveli su nekoliko zajedničkih ispitivanja na Jadranskom naftovodu, no rezultati još uvijek ne potvrđuju da bi naftovod bio sposoban u dugoročnom razdoblju isporučivati dovoljne količine sirove nafte za Mađarsku i Slovačku koje dolaze putem Jadranskog mora, priopćio je MOL u srijedu. Tijekom testiranja, naftovod niti u jednom trenutku nije bio u mogućnosti raditi na dovoljnom kapacitetu dulje od jednog do dva sata, tvrdi MOL.

"Prije testiranja, strane su se dogovorile da će postupno povećavati tlak i broj pumpi tijekom transporta, kako bi se dosegao maksimalni transportni kapacitet i održao tijekom cijelog trajanja testa. Cilj je bio zajednički utvrditi može li sustav stabilno raditi na maksimalnom kapacitetu kroz duže vremensko razdoblje. Međutim, neposredno prije samog testa, hrvatski partner nas je obavijestio kako maksimalne performanse mogu održavati samo jedan sat, nakon čega je potrebno smanjiti tlak", kaže MOL.

Dodaje kako to značajno odstupa od prethodno dogovorenog plana.

"Potom je", navodi dalje MOL, "jedva 30 minuta nakon početka testa, hrvatska partnerska tvrtka zaustavila transport navodeći kvar u napajanju električnom energijom, a sustav je bio izvan funkcije više od sat vremena. Poremećaji su se nastavili i nakon ponovnog pokretanja, budući da je došlo do pada tlaka tijekom transporta na hrvatskoj strani, a hrvatski partner je zatražio od MOL-a smanjenje tlaka u naftovodu, nakon čega je hrvatska dionica mogla raditi samo pri niskom tlaku i smanjenoj učinkovitosti", kaže se u priopćenju.

MOL i Janaf, kako se navodi, već duže vrijeme ispituju kapacitete hrvatskog dijela naftovoda. Prije su provedena manja testiranja, a ovog rujna započeo je i sveobuhvatan, višemjesečni ciklus ispitivanja, tijekom kojeg se transportiraju velike količine sirove nafte. Cilj je utvrditi kolike količine nafte južni pravac može stabilno i dugoročno prevoziti.

MOL ističe da Jadranski naftovod ima vrlo važnu ulogu u opskrbi srednje Europe.

"Međutim, kako bi mogao preuzeti značajniju ulogu od trenutačne, pomoćne, prvo je potrebno jasno utvrditi u kakvom je stanju hrvatski dio naftovoda i kolike su mu stvarne mogućnosti, kao i što je sve potrebno da bi mogao transportirati do 40.000 tona sirove nafte dnevno, tijekom cijele godine", kaže mađarska kompanija.

Objašnjava se da je takav volumen nužan za sigurnost regije, uključujući i potrebe za održavanjem rafinerija te strateške rezerve sirove nafte u pogođenim državama.

Domeće kako važnost Janafa potvrđuje i činjenica da je prije izbijanja rata uloženo 170 milijuna američkih dolara u razvoj alternativne, južne infrastrukture i smanjenje jednostrane ovisnosti o istočnom pravcu.

"Od 2022. godine dodatno smo investirali nekoliko stotina milijuna dolara u diversifikaciju opskrbe sirovom naftom, no tranzicija nije samo pitanje rafinerijske tehnologije: potrebno je imati jasnu sliku o stanju Jadranskog naftovoda i njegovim mogućnostima", kaže se u priopćenju.

JANAF: MOL nije stvorio uvjete za maksimalni protok prilikom testiranja naftovoda

Janaf je u srijedu odbacio navode MOL Grupe o navodnim tehničkim propustima s njegove strane tijekom testiranja kapaciteta naftovoda, osobito one prema kojima ne bi mogao zadovoljiti potrebe dviju rafinerija MOL Grupe u srednjoj Europi.

"Janaf odbacuje navode MOL Grupe o navodnim tehničkim propustima s naše strane tijekom testiranja kapaciteta naftovoda na dionici od Terminala Sisak do mađarske granice održavanog u rujnu 2025. godine. Janaf osobito odbacuje navode prema kojima ne bi mogao zadovoljiti potrebe dviju rafinerija MOL Grupe u središnjoj Europi potrebnim količinama sirove nafte na godišnjoj razini", kaže se u Janafovu priopćenju.

Dodaje se da je Janaf organizacijski i na svaki drugi način pripravan pokriti cjelokupne godišnje potrebe rafinerija MOL Grupe u Mađarskoj i Slovačkoj za sirovom naftom.

"U skladu s nizom provedenih zajedničkih testiranja, dali smo jamstva MOL Grupi, Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji o isporuci dovoljnih količina sirove nafte za potrebe Mađarske i Slovačke", kažu u Janafu i potom iznose tehničke pojedinosti triju testiranja.

Janaf naglašava da je jedini razlog za smanjen protok bio izravan zahtjev MOL Grupe te s Janafove strane nije bilo nikakvih zapreka ostvarenju punog planiranog protoka.

"Stoga treće rujansko testiranje smatramo nevjerodostojnim, jer MOL nije stvorio uvjete za maksimalni protok", kaže Janaf

Dodaje da je MOL Grupa cijenjeni partner, s kojim Janaf ima ugovorni odnos koji traje dulje od desetljeća, te su trenutačno važeći ugovori o transportu i skladištenju sirove nafte.

"Uvjereni smo kako je Janaf do sada dao dovoljno garancija i materijalnih dokaza o sposobnosti isporuke dovoljnih količina nafte MOL Grupi", kaže se u priopćenju.

"Janaf razumije potrebu svojih partnera da uvijek imaju mogućnost korištenja više dobavnih pravaca iz sigurnosnih i drugih razloga, ali smo čvrstog stava kako manipulacije i opstrukcije ne spadaju u partnerski odnos", dodaje se.