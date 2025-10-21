U ponedjeljak kasno navečer, MOL-ovu rafineriju Dunav u mađarskom Százhalombatteu, nekih 30 kilometara jugozapadno od Budimpešte, zahvatio je požar s popratnom eksplozijom. Društvene mreže preplavljene su fotografijama i snimkama požara koji je bio vidljiv iz svih okolnih mjesta, pa i Budimpešte.

Mađarski naftni gigant šturo nam je odgovorio na upit postoji li mogućnost sabotaže kao što je odmah izjavio ukrajinski novinar Anatolij Šarij koji je za obje nesreće optužio Zelenskog i Kijev.

- Nema dokaza koji bi upućivali na to da su vanjski čimbenici doprinijeli izbijanju požara - poručili su nam iz MOL-a. Istraga je u tijeku. Dunav je inače najveće i najmodernije postrojenje u Mađarskoj, a rusku naftu prima putem naftovoda Barátság. Mađari su kategorički odbacili bilo kakvu povezanost s eksplozijom u Rumunjskoj.

Slučajno ili ne, požar u Mađarskoj dogodio se brzo nakon eksplozije eksplozije u Lukoilovoj rafineriji u rumunjskom Ploieștiju. Oko 11:30 po lokalnom vremenu u ponedjeljak, prema navodima medija, došlo je do eksplozije u industrijskom kanalizacijskom sustavu, pri čemu je tijekom radova na održavanju iz šahta izbačen poklopac kanalizacijskog okna. U to vrijeme, platforma rafinerije bila je u fazi velikog zaustavljanja radi popravaka. Postrojenje Petrotel-Lukoil jedna je od najvećih prerađivačkih rafinerija nafte u Rumunjskoj, a u vlasništvu je ruske kompanije Lukoil.